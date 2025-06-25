香港政情 | 行會通過立法會選舉選區分界，河套區劃入新界北選區

行政長官會同行政會議，已接納選舉管理委員會(選管會)就2025年舉行的第八屆立法會換屆選舉各地方選區的分界和名稱所作的全部建議。政府發言人今日表示，《2025年地方選區(立法會)宣布令》將於本星期五(27日)刊憲，並於7月2日提交立法會席上省覽，展開先訂立後審議程序。

選管會於6月13日提交行政長官的報告，已在今日按法例要求提交立法會會議席上省覽。





選管會建議除將河套區劃入唯一毗連的新界北(LC7)地方選區，其餘九個地方選區的分界則維持現狀，並沿用現有10個地方選區的名稱及代號。10個地方選區分別為香港島東(LC1)、香港島西(LC2)、九龍東(LC3)、九龍西(LC4)、九龍中(LC5)、新界東南(LC6)、新界北(LC7)、新界西北(LC8)、新界西南(LC9)，以及新界東北(LC10)。





選管會曾於今年5月2日至31日諮詢公眾對有關地方選區分界臨時建議的意見。發言人稱，在作出正式建議前，選管會已仔細考慮所有收到的申述。

撰文：經濟通採訪組

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