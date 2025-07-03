選管會發表立法會選舉活動建議指引，展開公眾諮詢

新一屆立法會選舉在今年12月7日舉行，選舉管理委員會今日（3日）發表立法會選舉活動的建議指引，並展開為期30日的公眾諮詢，直至8月1日。

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選管會主席陸啟康表示，建議指引作出了25項主要修改，包括反映選舉或其他法例就選舉事宜的相關修訂，及因應其他選舉活動指引修訂去修改指引，以達到一致性等。他舉例指，因應政府今年5月修訂《選管會（選舉程序）（立法會）規例》，以及去年通過《維護國家安全條例》，需要更新指引，當中包括加入如果任何人已經被裁定犯了任何危害國家安全的罪行，將會喪失立法會選舉中獲提名為候選人和當選為議員的資格。

陸啟康指出，因應功能界別可以採用電子點票，選舉事務處已就有關電子點票系統完成採購程序，並連同系統及服務承辦商以及獨立第三方，進行多輪測試，務求在選舉中正常運作，可以準確有效點票。但他強調，功能界別是否採用電子點票未有最終決定，取決於系統的穩定及準確性。

被問到如何避免再發生前年區議會選舉期間出現的系統故障，陸啟康表示，電子系統出錯有時難以避免，亦不可以保證不再發生，但會盡量令系統不出錯，最緊要是應變方法及後備方案，不影響選舉準確性及公信力，並將市民不便減至最低。他說，目前正進行多方面的壓力測試，包括防止夾著紙張，進展良好，形容測試量驚人，亦指政制及內地事務局在本月21日會到立法會匯報選舉安排，相信屆時會就後備方案及邊境投票站等安排提供更多資料。

撰文：經濟通採訪組

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