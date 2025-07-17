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立法會換屆選舉12月7日舉行，擬於上水設邊境票站

17/07/2025

立法會換屆選舉12月7日舉行，擬於上水設邊境票站

 

 

　　立法會換屆選舉將於12月7日舉行，將選出第八屆立法會地方選區、功能界別及選舉委員會界別共90名議員。

 

　　文件指，一般投票站、選委會界別投票站及警署內專用投票站的投票時間，將為上午8時30分至晚上10時30分，而設於懲教院所內專用投票站的投票時間為上午9時至下午4時。

 

　　選舉事務處計劃設立約600個一般投票站，供地方選區選民和功能界別選民投票，並計劃在灣仔會展設立一個選委會界別投票站，以供該界別選民投下他們選委會界別、地方選區和功能界別的選票。

 

擬於上水站設立鄰近邊境投票站

 

　　另外，選舉事務處亦計劃在上水港鐵站附近兩間學校設立鄰近邊境投票站，供地方選區和功能界別選民投票，並計劃規定選民必須預先在網上完成登記才可使用投票站，亦考慮有否其他合適場地增設其他鄰近邊境投票站。

 

　　當局指，除專用投票站及少數因網絡覆蓋不穩定或支援方面有困難的一般投票站，投票站將沿用電子選民登記冊系統，並繼續為有特別需要的選民設立特別隊伍，以及在投票站設立座位區。至於點票安排，地方選區選票將沿用在票站內投票兼人手點票的安排；功能界別和選委會界別的選票，則會採用中央點票。

 

撰文：經濟通採訪組

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