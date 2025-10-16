  • 會員
立法會選舉．持續更新｜立會多名議員宣布不再參選

16/10/2025

立法會選舉宣布棄選之議員(目前有15位)
 
1・立法會主席梁君彥（經民聯，74歲）
2・選委界馬逢國（G19，70歲）
3・飲食界張宇人（自由黨，76歲）
4・保險界陳健波（G19，71歲）
5・社福界狄志遠（新思維，68歲）
6・進出口界黃英豪（民建聯，62歲）
7・新界北張欣宇（香港新方向，36歲）
8・商界（第一）林健鋒（經民聯，73歲）
9・新界東南林素蔚（A4聯盟，37歲）
10・航運交通界易志明（自由黨，72歲）
11・工程界盧偉國（經民聯，71歲）
12・選委界周文港（G19，44歲）
13・商界（第二）廖長江（44歲）
14・選委會界林順潮（65歲）
15・地產及建造界議員龍漢標（74歲）

 

立法會地產及建造界議員龍漢標宣布不競逐連任   (2025-10-16-10:02) 

 

　　立法會地產及建造界議員龍漢標宣布，決定全力專注地產建設商會的會務，不再競逐連任。

 

　　龍漢標在社交網站說，4年前在毫無從政經驗下，毅然接受挑戰，代表地產及建造界，參與完善選舉制度後首次的第七屆立法會選舉，並成功當選，對此深感榮幸。

 

　　他認為，現時已逐一兌現參選當天許下的競選宣言和承諾，也確信香港已經邁進由治及興的新階段，是完成使命、交棒前行之時。

 

　　龍漢標又指，深信業界不乏才德兼備，有志服務香港、服務國家的人才，呼籲業界參與投票，為香港選賢與能。

 

傳民建聯約5人不連任下屆立會，陳克勤料參選名單最快下周有結果 (2025-10-15-15:39)
 

　　有本地傳媒引述消息指，民建聯可能有約5人選擇不連任下屆立法會，其中進出口界的黃英豪已公布棄選。民建聯今日早上舉行黨團會議時回應上述傳聞指，參選名單會經在民建聯執委會討論及通過，預計最快下星期有結果。

 

　　立法會換屆選舉提名期將在本月24日展開，現時累計已有13名議員宣布放棄參與下屆選舉。另外，港島東的梁熙據報亦有可能不參選，惟未知接棒人選。

林順潮宣布不參選下屆立法會，累計14名議員不競逐連任 (2025-10-15-15:46)

 

　　立法會選委會界議員林順潮宣布不參與下屆立法會選舉。身兼港區人大代表的林順潮表示，服務社會的途徑各適其適，經過深思熟慮，決定回歸專業。除了全國人大的工作，會專注於生物醫藥科技和臨床醫學等領域的創新和落地，希望透過自己的專業發揮香港所長，貢獻國家所需。

 

　　他表示，感恩在香港由亂到治走向由治及興的關鍵時刻，有機會在議會內為市民服務，見證立法會步入正軌，回歸理性，實事求是。

 

　　目前累計有14名議員決定不競逐連任，包括立法會主席梁君彥、選委界馬逢國、以及三名身兼行會成員的立法會議員，飲食界張宇人、保險界陳健波、經民聯林健鋒等。

廖長江宣布不參選新一屆立法會，累計13名議員棄選 (2025-10-14-12:44)
 

　　有立法會議員宣布不競逐連任。68歲的建制派班長、商界（二）廖長江表示，經慎重考慮後，決定不參選新一屆立法會。連同廖長江，目前已有13人表態不參選。

 

　　廖長江指，已經連續擔任3屆立法會議員，想做和必須做的，都已經做到，包括在動盪時期帶領建制派議員與反對派抗爭，形容崎嶇之路已基本踏平，是合適時候交棒，讓愛國愛港力量薪火相傳。

 

消息：港府周四舉辦立法會換屆選舉研討會，議員不論連任與否均獲邀 (2025-10-14-11:10)

 

　　消息指，港府將於本周四（16日）在政府總部舉辦立法會換屆選舉研討會，主題是「行政立法同心治港創未來」，目的是為提升社會各界對選舉的關注，加深了解選舉對「一國兩制」行穩致遠和特區良政善治的重要性。

 

　　據本地傳媒引述消息指，李家超將作主題演講，議員不論連任與否，均獲邀出席，另據知愛國愛港團體、社會各界代表，以及專家學者亦獲邀。有議員估計，屆時會總結本屆議會工作情況及對下一屆又有何要求。另外，相信有不少競逐議席的潛在人選參與。

 

　　另消息指，除了年屆七旬老將不參選連任，未符履職或操行等要求亦要退下火線，估計也有20多人，亦有人是因個人考慮，主動放棄競逐連任。

 

李家超：立法會換屆出現人事更替屬正常情況，個別議員棄選屬個人選擇會尊重決定(2025-10-14-10:08)

 

　　立法會換屆選舉提名期10月24日展開，12月7日投票，至今有12人宣布放棄競逐連任，其中7人年齡70歲或以上。行政長官李家超出席行政會議前見記者指，任何組織因為換屆而出現人事更替屬正常情況，並指留意到個別立法會議員表示不會參選下屆立法會選舉，這些也是他們的個人選擇，會尊重他們的決定。

 

　　李家超表示，一直重視立法會議員意見，每年施政報告吸納大量立法會議員的建議。他感謝今屆立法會議員的工作，形容本屆立法會務實高效審議工作，合共通過130條法案，較上一屆超出60%。同時處理多年來難以解決的問題，包括審議及通過《維護國家安全條例》等。

 

　　李家超又提到，在立法會換屆選舉中，個別議員選擇不參選，但情況與行政會議不一樣，行會任期與特區政府任期一致，同樣是5年，今屆任期到2027年6月底結束，現時並無行會成員表示打算在任期完成前辭任。

 

盧偉國及周文港宣布不參選下屆立法會選 (2025-10-14-09:44)

 

　　現年44歲的選委界立法會議員周文港，以及71歲的經民聯主席兼工程界立法會議員盧偉國同樣表示，不再參選下屆立法會選舉。

 

　　周文港表示，主要考慮到想做好政策研究、推動官產學研四方合作的相關工作，需要較多精力和時間，因此不再參選下屆立法會選舉。

 

　　盧偉國則表示，經過與業界團隊、黨友和家人總結過去、規劃未來，為助力議會薪火相傳，支持議會年青化，決定不再競逐參加下屆立法會選舉。

 

　　目前共有12位議員宣布棄選，當中有七位是70歲或以上，兩位60歲以上，三位不足60歲。

 

葉劉淑儀稱適時公布決定，易志明宣布不會參選下屆立法會 (2025-10-13-17:12)

 

　　多名年過70歲的立法會議員相繼宣布不會參選新一屆立法會，75歲的新民黨主席葉劉淑儀表示，會適時公布決定。

 

　　葉劉淑儀今日出席立法會委員會會議，會後被問及何時有參選決定時回應指，「新民黨適當時候會宣布，請各位不要騷擾我。」

 

　　另外，72歲的航運交通界立法會議員、自由黨易志明宣布，不參與立法會換屆選舉，是第6位年過70歲的現屆議員不競逐連任。易志明指，經慎重考慮，及與家人和黨友商議後，決定不參選，希望讓更多有心有力的年輕人進入議會，為香港經濟民生打拼、為國家繁榮昌盛努力。

 

　　易志明連續3屆擔任立法會議員，他感謝過去13年來業界的支持和鼓勵，讓他有機會在立法會為航運交通界發聲，爭取有利的營商環境；又指離開議會後，仍會在不同崗位，為航運交通界發聲，並與大家一同為香港長遠經濟發展共同努力。

 

　　立法會選舉提名期展開前夕，累計9名議員宣布棄選。自立法會主席梁君彥宣布放棄連任後，多名已滿70歲議員相繼棄選，除了選委界馬逢國，還包括三名身兼行會成員的立法會議員，飲食界張宇人、保險界陳健波、經民聯林健鋒。

 

立會9議員棄選，林健鋒稱專注商界事務，張欣宇：家庭理由

（資料圖片）

 

　　林健鋒稱已連續擔任5屆議員，現時是香港經濟復甦的重要時期，決定不再參選，除了想專注商界事務及與商界出外招商引資外，也希望給業界青年才俊更多機會服務市民、服務香港和國家。

 

　　除七旬議員退位讓賢，亦有多名議員亦宣布棄選。62歲的進出口界議員黃英豪表示，要集中精力做好港區全國人大代表、浸會大學校董會主席等工作，以及支持培養界別內傑出青年俊傑參選，決定不參加今屆立法會選舉。36歲的新方向張欣宇以家庭原因為由，決定不再參選下一屆立法會。張說自己並非香港出生，但能夠在香港求學、成家、立業，點點滴滴，始終對這裏的人和事深懷感恩，希望有更多年輕專業力量為香港做好議會這份重要的公共職責。

 

　　37歲的林素蔚回覆媒體查詢時亦證實今屆不會參選，並透露會回歸社工專業角色，攻讀博士學位，相信這四年的立法會工作經驗，將有助及大大提升其將來服務好市民的能力。

 

　　社會福利界議員狄志遠上周稱初步決定不競逐連任，他與所屬政黨新思維的黨友開會商議後，積極考慮派另一名成員參選。

 

　　立法會換屆選舉的提名期由10月24日開始，至11月6日結束。立法會換屆選舉將於12月7日舉行，在地方選區選出20名議員、功能界別選出30名議員和選舉委員會界別選出40名議員，共選出90名議員。

 

撰文：經濟通採訪組

 

撰文：經濟通採訪組

