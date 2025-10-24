  • 會員
立法會選舉2025 | 立法會參選名單，換屆選舉將於十二月七日舉行（不斷更新）

24/10/2025

立法會選舉2025 | 立法會參選名單，換屆選舉將於十二月七日舉行（不斷更新）

 

　　2025年立法會換屆選舉的提名期由10月24日（星期五）開始，至11月6日（星期四）結束。立法會換屆選舉將於12月7日舉行，在地方選區選出二十名議員、功能界別選出三十名議員和選舉委員會界別選出四十名議員，共選出九十名議員。

 

立法會參選名單（不斷更新）

 

●地區直選（26人）
港島西｜陳學鋒*（民建聯）、楊哲安（自由黨）、郭偉强*（工聯會）
港島東｜植潔鈴（民建聯）、李清霞（民建聯）、阮建中（自由黨）、吳秋北*（工聯會）
九龍東｜顏汶羽*（民建聯）、張培剛（民建聯）、鄧家彪*（工聯會）
九龍中｜李慧琼*（民建聯）、楊永杰*、丘燿誠（工聯會）
九龍西｜鄭泳舜*（民建聯）
新界北｜姚銘（民建聯）、曾勁聰（工聯會）
新界西北｜周浩鼎*（民建聯）、莊豪鋒（實政圓桌）、陸頌雄*（工聯會）
新界西南｜郭芙蓉（民建聯）、盧婉婷（民建聯）、陳穎欣*（工聯會）
新界東南｜葉傲冬（民建聯）、李貞儀（工聯會）
新界東北｜陳克勤*（民建聯）、古偉冰（工聯會）

 

●功能界別（11人）
勞工界｜林偉江（工聯會）、李廣宇（工聯會）、蘇栢燦（工聯會）
會計界｜黃俊碩*（民建聯）
漁農界｜陳博智（民建聯）
商界（第三）｜張琪騰（民建聯）
社福界｜朱麗玲（民建聯）
港區人大政協及有關全國性團體代表界｜ 陳勇*（民建聯）
批發及零售界議員｜邵家輝*（自由黨）
飲食界｜梁進（自由黨）
科技創新界｜邱達根

 

●選委界（13人）


陳恒鑌*、葛珮帆*、何俊賢*、陳仲尼*、林琳*、陳永光*、朱立威、洪錦鉉（前述8人來自民建聯）、李鎮強*（自由黨）、黃國*、梁子穎*、馬光如、曾志文（前述4人來自工聯會）

 

*為現任立法會議員

返回香港政情

