  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯

立法會選舉｜葉劉淑儀、黎棟國、容海恩棄選，新民黨8人參選5「新丁」出戰

25/10/2025

　　行政會議召集人葉劉淑儀領導的新民黨公布第八屆立法會參選名單。75歲的黨主席葉劉淑儀、73歲的常務副主席黎棟國、以及副主席容海恩均不角逐連任。葉劉淑儀會見記者時表示，不參選與年齡無關，為國為民問心無愧，又表明會繼續行政會議等工作，強調並非退休。葉劉是次棄選，亦代表其長達17年的議員生涯正式結束。

 

新民黨8人參選，5人屬「新丁」

 

　　新民黨參選名單包括45歲的陳家珮、41歲的李梓敬、46歲的郭浩景、43歲的甘文鋒、41歲的張文嘉、39歲的陳志豪、39歲的廖子聰、以及48歲的何敬康。其中陳家珮、李梓敬及何敬康均是現任議員，爭取連任，其餘5人屬「新丁」。

 

立法會選舉｜葉劉淑儀、黎棟國、容海恩棄選，新民黨8人參選5「新丁」出戰

75歲葉劉淑儀(左三)正式宣布不競逐連任，退下火線（葉劉淑儀IG截圖）

 

葉劉：做了議員17年，是時候交棒予年輕人

 

　　葉劉淑儀表示，在2008年透過直選當選立法會議員，做了4屆合共17年，高興完成歷史使命，認為是時候交棒予年輕人，因為不論在匯賢智庫或新民黨，一直致力培養年輕人，新民黨亦有很多優秀人才；不是退休，仍有很多平台工作，包括行政會議的工作，繼續推動民間外交，做政策研究，協助內地企業走出去，推動香港產業發展。

 

　　她又提到，立法會曾經歷很黑暗的時代，被人佔領，嚴重影響政府運作，直至完善選舉制度後恢復正軌，大家通力合作，並通過《維護國家安全條例》。

 

葉劉縱橫政壇半世紀，兩選特首入閘失敗

 

　　出生於1950年的葉劉淑儀現年75歲，她於1975年加入政府，從加入政府任公務員，到議事堂止步，至今縱橫政壇半世紀。她政途上最大爭議是擔任保安局局長期間處理23條立法，結果黯然下台，成為其政治生涯的轉捩點。

 

　　不過，她在低谷中「華麗轉身」，經直選晉身立法會，再加入行政會議，更創立新民黨。她雖欲更上一層樓，試圖問鼎特首寶座，惟最終兩度參選均提名不足，入閘失敗。

 

撰文：經濟通通訊社採訪組

【你點睇？】警察小巴「放蛇」捉無佩戴安全帶者，明年起乘巴士不佩戴同樣被罰，你認為政府宣傳是否足夠？► 立即投票

返回香港政情

相關資料 - 

異動股

異動股

08221

高裕金融

1.480

異動股

06182

乙德投資控股

0.950

異動股

01622

力高集團

0.168

更多香港政情

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 47,710.79
    +166.20 (+0.350%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,881.62
    +6.46 (+0.094%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 23,751.49
    +114.04 (+0.482%)
精選預託證券 More
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰升107.814
變動率︰+3.244%
較港股︰+1.23%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰升75.008
變動率︰+2.754%
較港股︰+0.55%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰跌431.690
變動率︰-1.279%
較港股︰-0.16%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰跌646.059
變動率︰-1.807%
較港股︰+0.16%
精選中資美股 More
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升30.720
變動率︰+2.468%
ZTO 中通快遞
按盤價(USD)︰跌19.065
變動率︰-1.524%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌2.220
變動率︰-1.770%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌12.255
變動率︰-2.273%
精選美股 More
PYPL
貝寶
按盤價(USD)︰升76.980
變動率︰+9.580%
RBLX
Roblox Corp
按盤價(USD)︰升132.610
變動率︰+3.206%
MSFT
微軟
按盤價(USD)︰升545.645
變動率︰+2.657%
QCOM
高通
按盤價(USD)︰跌182.765
變動率︰-2.619%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 28/10/2025 10:04 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：28/10/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 28/10/2025 10:04 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 08221 高裕金融
  • 1.480
  • 06182 乙德投資控股
  • 0.950
  • 01622 力高集團
  • 0.168
  • 01747 HOME CONTROL
  • 5.610
  • 00981 中芯國際
  • 80.100
股份推介
  • 03750 寧德時代
  • 560.500
  • 目標︰$614.00
  • 02359 藥明康德
  • 112.700
  • 目標︰$132.00
  • 03993 洛陽鉬業
  • 16.650
  • 目標︰--
  • 01833 平安好醫生
  • 14.300
  • 目標︰$20.00
  • 01913 普拉達
  • 49.600
  • 目標︰$52.30
人氣股
  • 02318 中國平安
  • 56.150
  • 00981 中芯國際
  • 80.100
  • 03690 美團－Ｗ
  • 100.000
  • 00388 香港交易所
  • 432.400
  • 01024 快手－Ｗ
  • 75.950
報章貼士
  • 03423 招商恒生科技
  • 10.920
  • 目標︰--
  • 03993 洛陽鉬業
  • 16.650
  • 目標︰$21.00
  • 00956 新天綠色能源
  • 4.430
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

28/10/2025 16:44  《盤後部署》中美談判利好已反映恒指回吐，國泰逆市升股價有望上試今年高

28/10/2025 16:45  平保(02318)首三季純利升11.5%至1328.6億元人民幣

28/10/2025 16:40  中銀香港：首九個月提取減值準備前經營溢利按年增7.5%至445.7億元，第三次中期息29仙

28/10/2025 12:01  【滙控業績】滙控第三季列帳基準稅前盈利跌13.9%遜預期，息10美仙

28/10/2025 12:06  【滙控業績】滙控料今年銀行業務淨利息收益達430億美元，甚至更高

28/10/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入２２﹒５８億元，買中移動沽阿里

28/10/2025 08:31  【大行炒Ｄ乜】神華季績後獲中金升目標兩成半，安踏公布營運表…

28/10/2025 16:36  《財資快訊》美電升報７﹒７６８０，隔夜拆息較上日升３４基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 滬指四千曇花一現，十五五規劃建議發布，鍾睒睒四度登頂中國首富新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

滙控 | 第三季稅前盈利跌14%，惟上調全年淨利息收益預測，股價急升逾4%應如何部署？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

異動精選 | 紫金招金低開金價午後跌穿3850美元，滙控第三季業績超市場預期新文章
品味生活
生活
人氣文章

手機情報站．徐帥

BNCF BPad Mini迷你平板 │ 支援4G上網+語音通話只售$999性價比高
人氣文章

台灣熱話．姚超文

鄭麗文能領國民黨重生？ 2
人氣文章

玩樂 What’s On

《破‧地獄》效應熱潮：九龍殯儀館重陽節開放日，信眾親身體驗儀式
DIVA CHANNEL
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

福岡天婦羅過江龍進駐銅鑼灣！人氣海膽布甸，花虎蝦+A4和牛天婦羅，重現天神街頭熱鬧氛圍！ 1
人氣文章

港女講男．妮洛

是渣男還是真心？3個特徵看穿假情假意的玩家！
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

當出軌成為情感需要：總有人會低估感情拉力，同時又高估自己的定力
健康好人生 Health Channel
人氣文章
詐騙園區 | 26歲女模赴泰國面試遭擄至緬甸，慘遭活摘器官，骨灰被勒索50萬美元
人氣文章
乳癌｜廿多歲港媽患乳癌為3歲兒拒切全乳，醫生拆解新式乳房保留術、適用條件須知新文章
人氣文章
個人化創意花藝，療癒離別之痛 殯葬花選須知新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/10/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/10/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 28/10/2025 22:04
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 28/10/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事28/10/2025
神州經脈 | 滬指四千曇花一現，十五五規劃建議發布，鍾睒睒四度登頂中國首富
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

特朗普的東亞之行與中美峰會

28/10/2025 14:38

大國博弈

金價短空長多

26/10/2025 14:03

貨幣攻略

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處