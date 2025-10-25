立法會選舉｜葉劉淑儀、黎棟國、容海恩棄選，新民黨8人參選5「新丁」出戰

行政會議召集人葉劉淑儀領導的新民黨公布第八屆立法會參選名單。75歲的黨主席葉劉淑儀、73歲的常務副主席黎棟國、以及副主席容海恩均不角逐連任。葉劉淑儀會見記者時表示，不參選與年齡無關，為國為民問心無愧，又表明會繼續行政會議等工作，強調並非退休。葉劉是次棄選，亦代表其長達17年的議員生涯正式結束。

新民黨8人參選，5人屬「新丁」

新民黨參選名單包括45歲的陳家珮、41歲的李梓敬、46歲的郭浩景、43歲的甘文鋒、41歲的張文嘉、39歲的陳志豪、39歲的廖子聰、以及48歲的何敬康。其中陳家珮、李梓敬及何敬康均是現任議員，爭取連任，其餘5人屬「新丁」。

75歲葉劉淑儀(左三)正式宣布不競逐連任，退下火線（葉劉淑儀IG截圖）

葉劉：做了議員17年，是時候交棒予年輕人

葉劉淑儀表示，在2008年透過直選當選立法會議員，做了4屆合共17年，高興完成歷史使命，認為是時候交棒予年輕人，因為不論在匯賢智庫或新民黨，一直致力培養年輕人，新民黨亦有很多優秀人才；不是退休，仍有很多平台工作，包括行政會議的工作，繼續推動民間外交，做政策研究，協助內地企業走出去，推動香港產業發展。

她又提到，立法會曾經歷很黑暗的時代，被人佔領，嚴重影響政府運作，直至完善選舉制度後恢復正軌，大家通力合作，並通過《維護國家安全條例》。

葉劉縱橫政壇半世紀，兩選特首入閘失敗

出生於1950年的葉劉淑儀現年75歲，她於1975年加入政府，從加入政府任公務員，到議事堂止步，至今縱橫政壇半世紀。她政途上最大爭議是擔任保安局局長期間處理23條立法，結果黯然下台，成為其政治生涯的轉捩點。

不過，她在低谷中「華麗轉身」，經直選晉身立法會，再加入行政會議，更創立新民黨。她雖欲更上一層樓，試圖問鼎特首寶座，惟最終兩度參選均提名不足，入閘失敗。

撰文：經濟通通訊社採訪組

