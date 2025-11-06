立法會選舉 | 立法會選舉提名期結束，梁君彥欣喜全部議席有競爭

立法會換屆選舉提名期下午5時結束，立法會主席梁君彥表示，有超過160名有志之士報名參選，他們來自不同界別，背景多元，其中女性參選人比例突破22%，較上屆的18%更高。

（資料圖片）

他亦欣喜全部90個議席都有競爭，部分選區競爭較上屆更激烈。他強調所有參選人在同一起跑線，無人得到所謂特別的祝福，亦無穩勝名單，他們要以實力、政綱理念及服務社會的熱誠分勝負。

梁君彥見記者時說，立法會選舉是香港特區憲制發展的大事，呼籲社會不要因立法會回復理性，不再有內耗及激烈場面，而不再重視選舉及立法會職能，呼籲選民下月7日踴躍投票，相信越多選民投票，立法會將更有「底氣」及力量。他又表示，下屆立法會議員任重道遠，要幫助香港各界把握機遇，深入對接國家「十五五規劃」，希望下屆立法會繼往開來，將務實惠民的工作做得更好。

投票率方面，梁君彥相信今屆一定比上屆更好，因為無論政府、立法會、政黨、商界等都用不同方法呼籲市民用好投票權。

對於有30多名現任議員不競逐連任，梁君彥重申，長江後浪推前浪是定律，指出現屆立法會開始時只有29名議員連任，其餘屬於「新丁」，但同樣做得好，相信下屆立法會會做得更好，亦相信會有足夠具經驗的議員帶領下屆議會。

撰文：經濟通採訪組

【你點睇？】您對全球稀土供應鏈的未來有何看法？立即投票分享您的觀點！► 立即投票