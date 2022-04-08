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【特首選舉】國務院免去李家超職務 周六召開記者會交代下一步工作

08/04/2022

　　據《新華社》報道，依照《中華人民共和國香港特別行政區基本法》的有關規定，根據香港特別行政區行政長官林鄭月娥的建議，國務院在4月7日決定，免去李家超的香港特別行政區政府政務司司長職務。李家超今午(8日)現身灣仔中環廣場，他表示周六將召開記者招待會交代下一步工作。

 

(圖片來源:李家超網誌)


  　　李家超表示，在政府工作45年，擔任過不同崗位，得到很多寶貴經驗、知識和能力，亦豐富了他的視野。他感謝香港市民過去45年給予機會服務政府，日後將秉持熱誠走接下來的道路。

傳譚耀宗、譚志源出任競選辦正副主任

　　消息指，全國人大常委譚耀宗和港區人大代表譚志源，將出任李家超競選辦公室的正副主任。譚耀宗在電台節目未有確認消息，指有待公布，但承認正提供協助，他相信很快會有消息公布。


　　譚耀宗指，不少競選活動可能牴觸社交距離措施，即使可以申請豁免，但政務司長的職位目前未有人接手，而且豁免亦未必會獲批，因此會轉為網上形式介紹政綱或見記者。


　　譚耀宗又指，李家超升任政務司長後，已特別留意他的表現，指香港與內地商討通關的難度很高，但他可以在兩地抗疫做法不同之下，讓內地對香港放心，認為他有能力推動內地和香港關係，又形容他是實事求是、很真誠、對國家很有承擔的人，是擔任特首的合適人選。

 

(圖片來源:李家超網誌)


暫未收到通知提請任命新政務司司長

　　行政長官林鄭月娥表示，暫未收到通知提請任命新政務司司長。她稱政務司司長應擔當統籌各局工作，位置懸空會對政府工作有一定影響，但強調有關工作一定會有人跟進，不會為餘下3個月帶來問題。但她重申，這並不是說未來3個月不會有新政務司司長。


　　林鄭又指，法律條文上是由特首委任2至4名主要官員加入資格審查委員會，因前民政事務局局長徐英偉及李家超離任，而署任安排不符基本法條件，她正研究再多委任一名主要官員，構成資格審查委員會，並於適當時候會公布。

 

　　　　　　　　　　　　撰文：經濟通採訪組

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