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【特首選舉】李家超會見政黨解釋施政理念　聽取不同意見撰寫政綱

11/04/2022

　　宣布競逐行政長官選舉的李家超，周一（11日）會見十個政黨及組織，爭取支持。他早上拜訪港區省級政協委員聯誼會和經民聯後表示，向兩個團體講述施政理念，獲對方認同及支持。他表示今日主要期望聽取不同意見，在撰寫政綱時作參考，又重申他提出的三個施政方向有助解決香港問題，包括建立穩固環境，令社會有足夠防禦措施，發展可以無後顧之憂；全面提升競爭力，令每個人受惠；及以結果為本，令施政可以事半功倍，如果將部分程序拆牆鬆綁、與時並進，結果可以更快體現，令市民有獲得感，有利凝聚社會民心。

 

（圖片來源：李家超競選辦）


　　李家超又指，宣布參選後已不停致電聯絡選委，雖然得到很多選委表示支持，但他仍會繼續解釋施政理念，未來數日會盡量安排到場拜會。


經民聯：李家超作風務實貼地


　　經民聯主席盧偉國表示，周一會面進一步了解李家超三個主要施政理念，亦有就香港如何重振經濟、如何解決主要社會矛盾、土地房屋、年輕人等方向溝通。他認為，李家超於會上表現其有心有力、願意聆聽、務實貼地的作風。他又指，會以經民聯名義支持李家超參選特首選舉，雖然李家超暫未有詳細政綱，但他在政府服務多年，經民聯了解其處事作風，相信政綱亦會吸納今日及以往經民聯向他提出的意見。


自由黨：同意及支持三個施政理念


　　自由黨主席張宇人表示，同意及支持李家超的三個施政理念，又指過去與李家超有很多合作機會，認為他是一個不浪費時間的人，相信自由黨能與他合作無間。對於李家超提出「以結果為目標」，會否擔心影響商界利益，他指不能夠每樣事情都民粹及講福利，要有競爭力就要平衡。


協進會：388個選委歡迎李家超參選


　　香港友好協進會會長唐英年表示，協進會有388個選委，大家都歡迎李家超參選，同時對未來的國家及香港發展，經濟社會民生等各方面存有一定期望。


　　唐英年表示，李家超以目標為本，在穩固基礎方面非常重視，希望能在國家安全、經濟、金融、防疫、健康、就業都有一定安全感，衷心支持李家超參選。


新民黨：預祝李家超高票當選


　　李家超周一向新民黨仔細解釋三個施政方向。對於新民黨主席葉劉淑儀曾參與特首選舉，會否參考其政綱，李家超說，感謝葉劉淑儀給予很多看法。葉劉則表示，新民黨全力支持李家超，預祝他高票當選。對於她自己不再參選特首，葉劉淑儀表示沒有遺憾，又認為李家超為人誠懇，願意聽意見，以結果為目標，可以解決很多深層次問題。


　　被問到選委5大界別，估計有多少提名票進帳，李家超指提名門檻票數他是有的，重申要盡量爭取不同選委的支持，並強調參選特首是因為熱愛香港，不是為自己而是為香港。

 

李慧琼：陳學鋒即場給予提名

　　民建聯主席李慧琼表示，與李家超在會上坦誠交流，對方有進一步說明其三個施政方向。她又指，今日出席的黨友基本上都有將提名交予李家超，又提到副主席陳學鋒在現場給予提名，民建聯稍後會分享對下任特首的期望，希望他們提出的政綱建議會被吸納。陳學鋒則說，相當認同李家超提出的「以結果為目標」施政理念。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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