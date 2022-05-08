【特首選舉】李家超獲1416票當選特首 得票率99%歷屆最高

行政長官選舉今早投票，李家超是唯一候選人，投票時間早上9時開始，當局將投票時間延長半小時，到11時半結束，共有1428名選委投票，投票率是97.74%，當中6個選委要隔離檢疫，在竹篙灣投票。

(Celia攝)



今午約12時半，選舉主任楊家雄表示，無發現任何問題選票，1424張有效選票之中，有1416張支持票，8張不支持票，李家超當選新一屆特首，得票率99%，成歷屆最高得票特首當選人。



李家超邀太太上台



李家超在台上發表當選宣言，表示非常多謝大會，並感謝每一位選委，不論是投下支持或不支持票，都是支持了行政長官選舉投票日，他亦多謝在座出席每一位朋友，以及在電視機旁的每一位市民，非常感謝大家的鼓勵。

李家超在台上提到今日是母親節，又是佛誕及「世界微笑日」，他希望大家可以開心迎接今日。他亦邀請妻子林麗嬋上台，一起分享歷史性時刻，獻花給妻子。



林鄭祝賀李家超當選

(Celia攝)



行政長官林鄭月娥衷心祝賀李家超當選下屆行政長官，並將於今日稍後向中央人民政府提交選舉結果報告。她表示本屆政府會與候任行政長官做好交接，並會全力為新一屆政府就任提供一切所須的協助。

撰文：經濟通記者張可怡

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