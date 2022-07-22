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【香港政情】8名副局長及11名政助名單出爐　兩名政助升副局長

22/07/2022

 　　行政長官辦公室周五（20日）公布，行政長官李家超委任第六屆香港特別行政區政府8名副局長和11名政治助理，政府會適時另行公布其餘的副局長和政治助理的人選。

 

（Ashley攝）


卓孝業任保安局副局長 兩名上屆政助升副局長


　　新獲委任的副局長中，已退休的前西九龍警區指揮官卓孝業重返政府，出任保安局副局長。兩名政治助理升任為副局長，包括張曼莉和施俊輝，他們將分別出任創新科技及工業局副局長及教育局副局長。


　　另外，上屆發展局副局長廖振新調職，出任運輸及物流局副局長。醫管局策略發展總監李夏茵將出任醫務衞生局副局長。財經事務及庫務局副秘書長劉震將任職文化體育及旅遊局副局長。建築署工程策劃總監戴尚誠出任房屋局副局長。立法會主席梁君彥兒子梁宏正則出任民政及青年事務局副局長。


國泰李世華入熱廚房 多名政治助理有傳媒背景


　　政治助理方面，國泰航空(00293)策略關係拓展總監李世華，將擔任商務及經濟發展局局長政治助理。多名政治助理有傳媒背景，來自《南華早報》的梁溯庭出任保安局政治助理。來自《文匯報》的歐陽文倩擔任房屋局局長政治助理。曾任職無綫新聞、上屆政府特首辦特別助理李惠，將出任政務司司長特別助理。曾任商台、財政司司長辦公室高級研究員楊通達繼續任財政司司長政治助理。


　　另外，政務司長前政治助理蕭嘉怡將轉任為教育局政治助理；新民黨成員陳閱川出任運輸及物流局局長政治助理；曾任區議員的新民黨成員傅曉琳出任勞工及福利局局長政治助理；另一名新民黨成員、理大專業及持續教育學院講師廖添誠，出任創新科技及工業局局長政治助理。民建聯成員招文亮出任文化體育及旅遊局局長政治助理；另一名民建聯成員陳倩雯出任律政司副司長政治助理。


　　文化體育及旅遊局局長政治助理招文亮將於8月8日履新，運輸及物流局局長政治助理陳閱川將於8月15日履新，其餘副局長和政治助理將於7月25日履新。


　　李家超表示，他本人和司局長一直積極物色不同背景的合適人才，條件包括在各自領域有豐富經驗、知識或能力，施政理念和行政長官及相關司局長一致，有良好溝通能力，愛國愛港立場堅定，並有熱誠和魄力服務社會。已先後委任12名副局長和13名政治助理，有信心他們作為政治委任團隊的新成員，會務實進取，一同建設做實事的有為政府。

 

撰文：經濟通採訪組

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