  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【施政報告】鄧炳強：積極推展基本法23條立法　確保實切可行

20/10/2022

　　保安局、政制及內地事務局聯同公務員事務局向公眾交代《施政報告》措施；保安局局長鄧炳強表示，將積極推展《基本法》23條的立法工作，會檢視港區國安法的實施經驗、相關的法庭裁決及現行法例的不足，亦參考其他全國性法律及其他司法管轄區的同類法律，確保新的立法建議切實可行，將適時展開公眾諮詢，並透過不同平台向公眾及不同持分者解說。

 

（Tony攝）


　　鄧炳強又稱，懲教署會協助在囚人士，包括因反修例示威而入獄的青少年，重建正確的價值觀、家庭關係，及以國家及歷史的認識，亦會協助在學、如正接受大專或以上教育的學生，繼續完成學業。當局將與教會大學簽訂備忘錄，為在囚人士提供全面學習支援，今年底亦設立4個社區更生中心，強化獲釋後的服務，另會推出更多多元化的在職訓練及生涯規劃項目，為他們提供更多就業機會，包括在大灣區工作。


楊何蓓茵：公務員守則將闡述須恪守的操守準則

 

（Tony攝）


　　公務員事務局局長楊何蓓茵表示，將於明年第一季，向職方發放更新《公務員守則》的草擬本，進行諮詢。楊何蓓茵表示，《公務員守則》由2009年沿用至今，但近年事件和現今形勢，反映「愛國者治港」的重要性，新守則會闡述公務員應有的基本信念和需要恪守的操守準則，要有維護國家主權、安全和發展利益的意識，盡忠職守，以民為本，敢於擔當負責。


　　楊何蓓茵又表示，會在明年第二季推出「行政長官表揚榜」獎勵計劃，表揚具示範作用的事件、團隊或人員，讓其他公務員學習。當局會檢視公務員紀律機制，以及早懲處違紀人員，提升處理個案的效能，明年會徴詢公務員敘用委員會。

 

曾國衞：確保立法會補選順利進行 將宣傳新制優越性

 

（Tony攝）

 

　　政制及內地事務局局長曾國衞表示，立法會補選將於12月18日舉行，當局會和選管會緊密合作，提供足夠資源，確保選舉順利進行，政府亦會投放資源，宣傳推廣經完善的選舉制度，讓市民了解新制度的重點和優越性。


　　曾國衞又指，會加強《憲法》和《基本法》宣傳教育，推廣「先有《憲法》才有《基本法》」、「先有『一國』然後有『兩制』」、「特區高度自治源於中央授權」，以及「國家安全你我有責」的主題，會以教師、學生、青年和公務員等，作為加強宣傳的特定群組。


　　曾國衞又表示，由行政長官李家超主持的「融入國家發展大局督導組」，會與內地和澳門政府，以打通人流、物流、資金流和資訊流為目標，制訂工作優次，推進大灣區建設。

 

撰文：經濟通採訪組

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回香港政情

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

140.800

異動股

00700

騰訊控股

232.400

異動股

02331

李寧

50.800

更多香港政情

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 140.800
  • 00700 騰訊控股
  • 232.400
  • 02331 李寧
  • 50.800
  • 02269 藥明生物
  • 42.700
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 91.500
股份推介
  • 00285 比亞迪電子
  • 20.050
  • 目標︰$26.20
  • 01475 日清食品
  • 6.350
  • 目標︰$8.00
  • 01186 中國鐵建
  • 4.030
  • 目標︰$4.89
  • 00570 中國中藥
  • 3.210
  • 目標︰$3.75
  • 00386 中國石油化工股份
  • 3.400
  • 目標︰$3.65
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 232.400
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 69.900
  • 02800 盈富基金
  • 16.920
  • 00005 滙豐控股
  • 41.800
  • 00388 香港交易所
  • 255.800
報章貼士
  • 09995 榮昌生物－Ｂ
  • 44.000
  • 目標︰$46.50
  • 01801 信達生物
  • 28.200
  • 目標︰--
  • 01186 中國鐵建
  • 4.030
  • 目標︰$4.89
熱炒概念股
即時重點新聞

20/10/2022 16:22  《盤後部署》中概股見血，蔚小理全軍覆沒，港股料下試15800

20/10/2022 15:48  【施政報告】陳茂波:五大因素樓市不「減辣」，視乎住宅成交量

20/10/2022 15:13  【施政報告】甯漢豪:北部都會區供應1300公頃熟地

20/10/2022 11:34  【答問大會】李家超:放寬「0+0」需考慮社會及醫療體系等因素

20/10/2022 13:02  【新冠肺炎】據報中國探討放寬入境旅客隔離限制「2+5」

20/10/2022 17:42  【北水炒Ｄ乜】淨流入７０﹒７億元，買騰訊沽盈富

20/10/2022 08:33  【大行炒Ｄ乜】港交所績後遭大行集體降目標，巴克萊削匯控目標

20/10/2022 17:04  《財資快訊》美電升報７﹒８４９０，美元兌人幣跌報７﹒２３６８

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

【施政報告】陳茂波：今年內設立「引進重點企業辦公室」招人才
人氣文章

新聞>香港政情

【施政報告】鄧炳強：積極推展基本法23條立法　確保實切可行
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》傳內地縮檢疫期　LPR維持不變　滬指續跌外資再走
品味生活
生活
人氣文章

命運占星台．占星師 Jupiter

天蠍日食！或會引爆債務危機？個人、職場、國際關係都有機會決裂？
人氣文章

Shopping What’s On

消委會 | 14款電動牙刷大檢閱！鬥潔齒、電池效能、寧靜度！Oral-B、Philips叮噹馬頭！哪些型號最高分？性價比最高？（附詳細評分、選購建議）
人氣文章

Member Zone

【DIVA Bonus】賞你南海二號$300餐飲禮券
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fly with Luna．夏月

麵包控必看！紐約 X 日本百名店 The City Bakery！ 必吃人氣牛角包、性價比高CB Breakfast
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

史上最瘋狂的古著拍賣會Durango Vintage Festivus，一邊渡假一邊買賣！
人氣文章

More Than Fashion．Ivan Lau

真正的高級法國時裝：Schiaparelli可以喚醒腐爛不堪的時裝界？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
創新樂齡科技：日本通關即睇「國際福祉機器展」！甚麼是「智能床墊」、「陪伴機械人」、「福祉車」？
人氣文章
晚期認知障礙或有吞嚥困難！港大研究：人手餵食較鼻胃管餵食，患肺炎風險低4成
人氣文章
養胃護胃（下）
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/10/2022 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/10/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 20/10/2022 19:48
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 20/10/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章香港要聞20/10/2022
【施政報告】陳茂波：今年內設立「引進重點企業辦公室」招人才
人氣文章香港政情20/10/2022
【施政報告】鄧炳強：積極推展基本法23條立法　確保實切可行
人氣文章中國故事20/10/2022
《神州經脈》傳內地縮檢疫期　LPR維持不變　滬指續跌外資再走
人氣文章香港要聞20/10/2022
【施政報告】陳茂波：五大因素樓市不「減辣」　視乎住宅成交量
人氣文章財經熱話20/10/2022
金沙虧損擴大仍獲大行力撐　傳內地探討放寬入境隔離　濠賭股跌幅收窄
人氣文章香港要聞20/10/2022
【施政報告】甯漢豪：北部都會區供應1300公頃熟地
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【訂閱有賞】10萬訂閱go！賞$50超市禮券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金