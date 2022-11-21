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【香港政情】港區人大代表選舉12.15投票　譚耀宗宣布不連任

21/11/2022

　　港區人大代表選舉12月舉行，選舉會議首次全體會議早上在灣仔會展舉行。台上名牌顯示，全國人大常委會秘書長楊振武將主持會議，中聯辦主任駱惠寧亦會出席。多名會議成員陸續到場，包括人大代表譚志源、田北辰、政協委員張華峰和郭炳聯。今次選舉會議有不少選委出席，多名立法會補選參選人，趁機在會展門外，向選委拉票。全國人大常委譚耀宗會否繼續參選人大亦備受關注。

 

港區人大代表選舉會議第一次全體會議在會展舉行，由楊振武主持會議。

 


譚耀宗因高齡退下火線


　　選舉會議第一次全體會議，以1100票贊成、無人反對及棄權下，通過19名主席團成員名單，包括行政長官李家超、全國人大常委譚耀宗、行政會議召集人葉劉淑儀、基本法委員會副主任譚惠珠、港區人大代表廖長江等人，但另一全國政協副主席董建華並不在列。行政長官李家超因防疫要求，沒有出席會議。


　　按慣例，擔任主席團人士不會參選人大代表，意味譚耀宗將退下火線。譚耀宗在會後表示，不會參加新一屆全國人大代表選舉，是個人決定，形容自己「無遺憾、好光榮」。他指自己年紀不輕，7月已作出相關決定，而中央亦表示尊重。他又表示，過去5年有機會參與人大常委會涉港的工作，包括制訂《港區國安法》和完善選舉制度，感覺很有意思，今後會繼續關心國家發展，建言獻策，為香港社會服務。對於有傳前行政長官林鄭月娥是下任人大常委人選，他表示不會猜度誰會否參選，亦不適合評論何人應否參選。


譚惠珠：持BNO可參選

 

譚慧珠（中間）


　　主席團新聞發言人、基本法委員會副主任譚惠珠表示，今日主席團會議分為兩階段，首階段一致推選昨晚確診新冠肺炎的特首李家超為主席團常務主席；次階段由李家超透過視像方式主持，確定人大選舉提名期於11月23日至30日期間進行，並把選舉日期定於今年12月15日。


　　被問持有英國國民（海外）護照（BNO）者可否參選人大，譚惠珠回應指，1996年全國人大常委會曾就有關議題作解釋，並指根據中方備忘錄，持有BNO者可為中國公民，認為持BNO人士可參選。她又指，根據選舉辦法，參選者的資格為年滿18周歲的香港居民中的中國公民，聲明擁護「一國兩制」、中華人民共和國憲法和香港《基本法》，效忠中華人民共和國及香港特區，沒有直接或間接接受外國機構、組織、個人提供的與選舉有關的任何形式資助。符合以上條件者都可以參選。


利用選舉危害國安絕不允許


　　楊振武主持會議時表示，選舉會議成員來自香港各個界別及階層，具有廣泛代表性，體現社會整體和各界利益，並受全體香港同胞的重托，行使選舉全國人大代表的權利，使命光榮、責任重大，亦要牢固樹立維護國家安全的「底線意識」。他稱，任何利用這次選舉危害國家主權安全，挑戰中央全面管治權和香港特區《基本法》權威，對內地進行滲透破壞活動的行為，都是對「底線」的觸碰，都是絕對不能允許。他又呼籲各成員要始終堅持維護國家主權、安全、發展利益，這個「一國兩制」方針的最高原則，堅持選舉的正確方向，守好「代表入口關」，嚴格遵守《憲法》和法律規定。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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