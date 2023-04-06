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國際冰聯:調查後確認主辦方出錯，港隊無不當行為

06/04/2023

　　冰球港隊今年2月在波斯尼亞作賽，主辦方賽後播國歌出錯，港協暨奧委會啟動暫停冰協會員資格的程序。若港協落實暫停冰協會員資格，政府會相應考慮削減對冰協的資助。國際冰聯表示，已就事件啟動調查，確定主辦方出錯，港隊無不當行為。


　　國際冰聯表示，已會見參與賽事的組委會工作人員及志願者，確定事件是無意犯錯造成，賽前主辦方或香港隊並無不當行為，並確認事發時香港隊有作出正確回應，錯誤音樂播放數秒鐘停止，隨後播放正確的中國國歌。國際冰聯又指，組委會主席、秘書長及國際冰聯錦標賽主席，在賽後的董事會會議上承認是主辦方出錯，並已向香港隊代表作出正式道歉。
　
冰球隊球員:獲佳績焦點被轉移感錯愕
　
　　有出賽的香港冰球隊球員顏卓朗在出席電台節目時表示，是次比賽是港隊歷史性取得第3名的成績，港協暨奧委會未有給予任何肯定，而事後大眾目光只聚焦播國歌出錯，未有提及港隊奪獎，令他感到錯愕。

鄭泳舜:播錯國歌反映冰協管治上有問題
　
　　立法會民政及文化體育事務委員會主席鄭泳舜表示，尊重港協決定，認為合理，又指各體育總會不應過份依賴個別人員負責處理播國歌事宜。對於有冰球隊球員擔心，若削減資助會影響訓練，鄭泳舜期望冰協盡快交代，避免需要削減資源。

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