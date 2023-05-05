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陳國基：區議會改制非不信任市民，新制無檢討時間表

05/05/2023

　　政務司司長陳國基接受報章訪問時表示，新一屆區議會直選議席減少並非民主倒退，他認為2019年區選絕大部分由直選產生，最終亂象叢生；改制並非不信任市民的選擇，否則不會保留直選，至於將來會否提高直選比例，他表示新制度會實行一段長時間，目前無檢討方案的時間表。

愛國與否是唯一篩選標準

　　對於有民主派表示難以向「三會」成員取得提名參選，陳國基指，提名要求其實很低，有意參選者可主動向「三會」成員解釋工作；將來篩選的標準只有一個，就是是否「愛國者」，政見不同、反對政府政策、公開批評政府的人都沒有問題。


　　陳國基又指，新增的履職監察制度主要是針對搗亂秩序、粗言穢語及缺勤情況，他認為，如果有區議員因沒有時間履行職務，會有懲處機制，不會因委任議員而特別寬鬆。


　　 新制度下，民政事務專員將出任區議會主席，擁有制訂會議常規、設立委員會等權力，陳國基表示，可體現行政主導，主席有權否決政治議題提上議程，確保區議會服務市民的目標無偏差。

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