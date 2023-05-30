特首政策組專家組56人名單出爐，李家誠郭基煇鄭永年等獲任命

政府公布特首政策組專家組的成員名單，共有56名成員，任期一年，即時生效，至明年5月29日。



特首政策組專家組由來自商業和金融界別、專業人士、智庫及學術界等不同背景的人士組成，就各項專題向特首政策組提供專業意見和嶄新構思。專家組會分為三個組別，分別為經濟發展專家組、社會發展專家組及研究策略專家組。



恒地李家誠、新地郭基煇上榜



經濟發展專家組成員包括恒地(00012)聯席主席李家誠、新地(00016)執行董事郭基煇、金發局主席李律仁，亦有國家開發銀行香港分行行長李曦光、騰訊(00700)高級副總裁湯道生、德勤中國首席執行官曾順福等人。社會發展專家組成員包括四洲集團創辦人戴德豐、團結香港基金會前總裁鄭李錦芬、港區人大代表陳曉峰等。



鄭永年、王于漸及雷鼎鳴等學者加入



研究策略專家組有多名學者，包括香港大學首席副校長王于漸、全國港澳研究會顧問劉兆佳、香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授雷鼎鳴、香港中文大學(深圳)校長講座教授鄭永年、中國(深圳)綜合開發研究院常務副院長郭萬達等。



特首政策組組長黃元山對有關任命感到高興，並歡迎各成員加入專家組，他說，專家組成員在各自的範疇均具有豐富的經驗和專業知識，並熱心為香港建言獻策。專家組除了會舉行定期會議外，特首政策組亦會主動就個別議題徵詢相關成員的意見，以廣採博納專家組成員的智慧和經驗。

撰文:經濟通採訪組

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