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李家超:對三女童因家庭暴力死亡感到傷心難過，社署會提供支援

06/06/2023

 

　　深水埗昨日發生涉及南亞裔家庭的倫常慘案，行政長官李家超於行政會議前記者會表示，對於三女童因家庭暴力死亡而感到傷心難過，社會福利署昨日聯同非政府機構已成立流動服務站提供支援。另外新家園協會也會加強支援少數族裔。

　　他又指，暴力只會惡化問題，小朋友有生命權，而家庭紛爭發生錯綜複雜，有效解決問題，需要當事人尋找協助，如果親朋好友發現也可提醒。他續指，一旦發現個案，社會福利署都會介入評估，對受害人和家人，甚至施害者會提供不同支援，包括醫療、住宿等服務，為兒童提供適切保護。

 

精神健康諮詢委員會將舉行會議

 

　　他表示，對於社會發生倫常事件，或因個別涉及精神健康的案件，感到痛心和重視。對於有精神健康問題的人士及家暴等，政府有既定機制及政策處理，不過在過程中會不斷優化及強化。

 


　　他續指，政府會在不同領域努力工作，事件發生後，港府隨即推出對應方案，包括事件發生後，加強在鑽石山巡邏、檢視精神健康人士需要，以及精神健康諮詢委員會會儘快展開會供建議。如果任何人有問題都需要提醒，並且向部門提供相關資料，希望部門可及早介入和及解決問題，冀可做到盡善盡美，幫到有需要人士。地區關愛隊也會了解不同情況，儘早提供幫助，有任何強化支援措施，政府都會願意聽取意見。

 

撰文：經濟通採訪組

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