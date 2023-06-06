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李家超:有人蓄意破壞器官捐贈計劃，社會應義正辭嚴直斥其非

06/06/2023

 

　　行政長官李家超出席行政會議前見記者表示，警方昨日拘捕4名男子，涉嫌在網上不誠實取用電腦，取用其他人的資料取消其器官捐贈登記。他表示，政府一直關注有人蓄意破壞器官捐贈計劃。近日有涉及3000多個從未登記或重複取消登記的個案，製造大量取消登記的假象，破壞器官捐贈救人計劃神聖的精神。

　　他續指，這些害群之馬屬於社會極少數，社會應該義正辭嚴、直斥其非，又指他們所用的手法與2019年黑暴採用的手法很類似，首先挑撥矛盾，然後在網上推動、散播、發酵，炮製假象。

 


續與內地探討恒常器官移植互助機制

 

　　他表示，自從2008年註冊以來，器官捐贈名冊登記人數持續增加，在14年間增加約7倍，反映市民支持捐贈器官。政府會繼續與內地探討恒常器官移植互助機制，目的是為了拯救生命。他強調，在機制下，在香港捐贈的器官，必須首先分配給香港有需要的病人；只有在香港找不到合適病人接受器官移植的情況下，不想令難得的器官被棄置、浪費，才會啟動互助機制，分配給內地合適移植的病人。

 

撰文：經濟通採訪組

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