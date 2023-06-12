發展局成立北都辦，丘卓恒出任主任

發展局今日宣布成立北部都會區統籌辦事處（北都辦），以統籌、倡導及推動北部都會區的發展。



發展局發言人表示，北部都會區以「國際創科新城」為主題，集優質生活、產業發展和文化休閒於一體，是驅動香港再創高峰的新引擎，亦是促進香港與大灣區高質量經濟合作，融入國家發展大局的重要平台。北部都會區計劃涵蓋土地發展、房屋供應、交通基建建設、生態保育、產業發展，以及政府及社區設施等領域，規模巨大，政府多個政策局和部門均會參與。



公務員事務局局長楊何蓓茵表示，獲委任北都辦主任的丘卓恒，是資深政務主任，有信心他能為市民提供專業高效的服務。



發展局表示，北都辦今年內將制訂和公布北部都會區行動綱領和具體計劃。其日常主要職務包括，制訂創新的規劃及土地政策與執行安排，以推動及支援新產業策略；加強與相關決策局／部門的協調工作，以適時在北部都會區推展房屋、交通及其他基建設施、生態保育、不同界別的產業發展，與內地機構緊密和定期聯繫，加強合作，務求充分利用北部都會區與大灣區產生的協同效應和帶來的機遇，並更好地融入國家發展大局。

撰文：經濟通採訪組

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