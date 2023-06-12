  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

發展局成立北都辦，丘卓恒出任主任

12/06/2023

　　發展局今日宣布成立北部都會區統籌辦事處（北都辦），以統籌、倡導及推動北部都會區的發展。


　　發展局發言人表示，北部都會區以「國際創科新城」為主題，集優質生活、產業發展和文化休閒於一體，是驅動香港再創高峰的新引擎，亦是促進香港與大灣區高質量經濟合作，融入國家發展大局的重要平台。北部都會區計劃涵蓋土地發展、房屋供應、交通基建建設、生態保育、產業發展，以及政府及社區設施等領域，規模巨大，政府多個政策局和部門均會參與。


　　公務員事務局局長楊何蓓茵表示，獲委任北都辦主任的丘卓恒，是資深政務主任，有信心他能為市民提供專業高效的服務。


　　發展局表示，北都辦今年內將制訂和公布北部都會區行動綱領和具體計劃。其日常主要職務包括，制訂創新的規劃及土地政策與執行安排，以推動及支援新產業策略；加強與相關決策局／部門的協調工作，以適時在北部都會區推展房屋、交通及其他基建設施、生態保育、不同界別的產業發展，與內地機構緊密和定期聯繫，加強合作，務求充分利用北部都會區與大灣區產生的協同效應和帶來的機遇，並更好地融入國家發展大局。

 

撰文：經濟通採訪組

etnet Forex版面大革新！一按了解更新詳情，參加遊戲，填問卷贏獎品！► 立即了解與參加

返回香港政情

相關資料 - 

異動股

異動股

01810

小米集團－Ｗ

10.600

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

36.400

異動股

03690

美團－Ｗ

126.100

更多香港政情

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 10.620
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 36.400
  • 03690 美團－Ｗ
  • 126.100
  • 09922 九毛九
  • 11.780
  • 00883 中國海洋石油
  • 11.600
股份推介
  • 02888 渣打集團
  • 65.500
  • 目標︰$70.00
  • 00558 力勁科技
  • 7.830
  • 目標︰$8.20
  • 03899 中集安瑞科
  • 6.800
  • 目標︰$8.50
  • 00921 海信家電
  • 17.600
  • 目標︰$18.80
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 291.000
  • 目標︰$320.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 83.600
  • 00700 騰訊控股
  • 337.800
  • 01024 快手－Ｗ
  • 59.050
  • 00941 中國移動
  • 64.350
  • 00005 滙豐控股
  • 59.950
報章貼士
  • 00960 龍湖集團
  • 18.500
  • 目標︰$24.00
  • 00941 中國移動
  • 64.350
  • 目標︰$71.30
  • 03988 中國銀行
  • 3.150
  • 目標︰$3.60
熱炒概念股
即時重點新聞

12/06/2023 11:08  印度政府就小米及匯豐等涉嫌非法對外轉移資金發出正式通知

12/06/2023 09:44  比亞迪在港4陳列室及服務中心今早被淋紅油撞閘，動機未明

12/06/2023 09:25  《中概異動》蔚來高開近5%，首季經調整虧損擴大至逾41億人幣

12/06/2023 09:22  恒指高開51點報19440，攜程升2.6%，騰訊美團漲逾1%

12/06/2023 09:17  【債務風險】福建、廣西等多地發文要求嚴控地方債務風險

12/06/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出１２﹒５５億元，買中移動沽盈富

12/06/2023 08:22  【大行炒Ｄ乜】花旗降蔚來１４％目標，大摩升ＡＳＭ至增加權重

09/06/2023 17:56  《嚟緊炒Ｄ乜》莎莎受惠零售業銷售復甦，中長線目標４銀

12/06/2023 09:54  《財資快訊》美電升報７﹒８３９３，一周拆息較上日微軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】蔚來虧損擴大，大行即降目標價
人氣文章

新聞>香港政情

發展局成立北都辦，丘卓恒出任主任
人氣文章

新聞>開市Good Morning

港股已累積一定反彈幅度，短線仍上望19600點水平
品味生活
生活
人氣文章

小薯茶水間

香港退休開支指數出爐！最新數字退休每月要使咁多錢！生活滿意度創新低？2成人想移居外地？
人氣文章

小薯茶水間

薪酬調查報告2023｜打工仔平均薪酬加幅創4年新高！邊個工種加近10%多過IT人？8成人轉工最不滿係咩？做呢5個工種最想轉工
人氣文章

尋‧情‧味．香港老舖記錄冊

老字號茶行紮根上環逾80年！細心慢焙招牌「鐵羅漢」，收藏10年喝出舊茶香醇！
DIVA CHANNEL
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

與性相關的行業你識幾多？由學術研究講到情色刊物、Phone Sex到AV女優！為研究將性事展露人前你願意嗎？這本情色雜誌學英文一流？
人氣文章

隨性辦公室．飛天爺爺

床上打卡攻防戰：和另一半拍床照，卻換來膽戰心驚的下場？
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

清代單色釉瓷器存世品極多，價格已見頂？反觀宋代出品仍有晉升空間？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
尿失禁分4種！邊幾類人士最易出現？簡單骨盆底肌肉訓練運動可改善
人氣文章
50歲屬生蛇高危期！3成患者持續後遺神經痛，逾1成生上眼致盲！專家倡分階段打預防針
人氣文章
趁日圓低水進攻日本馬拉松！實地視察福岡路線，賽道平坦寬闊兼有靚景，易創佳績！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/06/2023 11:48
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/06/2023 11:48
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 12/06/2023 11:48
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 12/06/2023 11:30
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章大行報告12/06/2023
【大行炒D乜】蔚來虧損擴大，大行即降目標價
人氣文章香港政情12/06/2023
發展局成立北都辦，丘卓恒出任主任
人氣文章國際動態12/06/2023
遭美國禁進口產品，納思達及中泰化學:評估潛在影響
人氣文章開市Good Morning12/06/2023
港股已累積一定反彈幅度，短線仍上望19600點水平
人氣文章財經熱話12/06/2023
投資者押注聯儲局暫停加息，標普500繼續深入牛市
人氣文章財經熱話12/06/2023
【虛幣世界】市場避險情緒出現，部分山寨幣曾跌兩成
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【etnet賞你】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】玄學法科師傅工作必備物品大揭秘！㊙️點解要用航拍機同360相機？法扇唔係撥涼咁有咩用？筆盒竟然收埋呢樣嘢！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金