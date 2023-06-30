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李家超:香港重新騰飛，在國安法下吸引力有增無減

30/06/2023

　　行政長官李家超出席慶回歸活動啟動禮時表示，自三年前頒布實施「港區國安法」後，香港得以撥亂反正；社會全面復常，在經歷種種挑戰後正重新騰飛，處於由治及興的新征程。



政府推多項措施拼經濟

　　李家超表示，香港現正處於由治及興的關鍵期。在「港區國安法」及愛國者治港原則的雙重保障下，香港社會整體穩定、經濟發展向好、營商環境自由，吸引力有增無減。


　　他指出，一年來，在國家全力支持，在市民守望相助下，香港走出疫情陰霾，全面通關，與內地和國際重新接軌，今屆政府提出多項措施以全力拼經濟、拼發展、拼競爭力，包括成立融入國家發展大局督導組、地區關愛隊和完善地區治理架構等。

推動多項優惠和活動慶祝七一回歸

　　李家超又指，政府和公營機構推動多項優惠和活動，在七一與市民慶祝回歸，包括免費享用不同的康體設施、參觀博物館和展覽等。

 

撰文：經濟通採訪組


　　維園今日起一連三日舉行活動，慶祝回歸26周年，包括中華文化及大灣區創新科技展覽、藝術裝置及歌唱比賽等。主辦方香港各界慶典委員會亦會舉辦漁船、巴士及電車巡遊慶祝回歸。

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