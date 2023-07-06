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立法會三讀通過區議會修訂條例草案

06/07/2023

　　立法會三讀通過《2023年區議會修訂條例草案》，在出席的89人中，88票贊成、無人反對或棄權。區議會日後由「間選、委任、直選」以「442」比例組成，直選議席比例由9成半大減至約兩成。現時區議會452個選區，將會整合成44個大選區，以「雙議席單票制」，每區選出2名直選議員。區議會主席由當區民政事務專員出任，不設副主席。
　
曾國衞冀區議會明年如期就任
　
　　政制及內地事務局局長曾國衞表示，經過2019年的修例風波、3年疫情肆虐，市民現時最渴求社會和諧穩定，經濟重拾正軌，通過條例草案後，仍有不少跟進工作要處理，包括籌備選舉等。他期望，全面嶄新、人才匯聚的區議會明年如期就任。
　
無規定區議員須退出關愛隊，但要考慮能否兼顧
　
　　民政及青年事務局長麥美娟指，近年區議會變得政治化，偏離服務市民初心，政團由相互配合，變成「為反而反」，第6屆區議會被反中亂港分子騎劫，為了謀取個人利益不惜損害國家安全，破壞社會安寧，希望今次修例，為禍害地方行政多年的政治鬧劇「畫下終止符」。


　　麥美娟又指，委任區議員可以貢獻專業知識，避免區議員執著經營選區，忽略整體地區利益，並讓沒有資源參選的年輕人有機會參與，盡展所長。她澄清有傳言指有意出任區議員人士須先退出關愛隊，指當局並無相關規定，但有關人士要考慮能否兼顧工作。

 

撰文：經濟通採訪組

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