  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

特區政府譴責英方抹黑港區國安法，妖魔化國安處行動

14/07/2023

　　特區政府強烈反對和譴責有英國政府官員及政客對《香港國安法》的無理抹黑，以及試圖「妖魔化」警務處國家安全處(國安處)依法採取的行動。


　　特區政府發言人強調，危害國家安全是嚴重的罪行，沒有國家會對危害國家安全的行為和活動袖手旁觀。香港特區執法部門一直根據證據、嚴格依照法律，以及按有關的人士或單位的行為而採取執法行動，與其政治立場、背景或職業無關。無論有關國家如何包庇、如何嘗試以各種形式各種手段為潛逃的人開脫，都無法改變涉案人士竄逃外地後，涉嫌繼續實施《香港國安法》下的罪行，嚴重危害國家安全的事實。國安處的行動合情、合理、合法，更是必須。


　　《香港國安法》的效力範圍完全符合國際法原則、國際慣例和各國各地區通行做法，實屬必要和合法，並與世界其他國家和地區一致，包括英國在內的外國的國家安全法律也有眾多具有域外效力的例子。有關國家的官員和政客冥頑不靈，再次對國安處依法進行的行動指手畫腳，向全世界顯出其雙重標準，以及政治凌駕一切的操作。


　　發言人重申，嚴正促請英國認清事實，立刻停止對《香港國安法》及香港特區落實《香港國安法》的情況肆意誹謗抹黑，並立刻停止干預中國內政和香港事務。

 

撰文：經濟通採訪組

etnet Forex版面大革新！一按了解更新詳情，參加遊戲，填問卷贏獎品！► 立即了解與參加

返回香港政情

相關資料 - 

異動股

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

56.500

異動股

00020

商湯－Ｗ

1.920

異動股

01919

中遠海控

7.870

更多香港政情

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 34,509.03
    +113.89 (+0.331%)
  • 標準普爾500指數
    跌 4,505.42
    -4.62 (-0.102%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 14,113.70
    -24.87 (-0.176%)
精選預託證券 More
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升6.330
變動率︰+2.054%
較港股︰-2.91%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰跌51.617
變動率︰-1.784%
較港股︰-1.40%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰跌298.998
變動率︰-1.973%
較港股︰-0.80%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰跌79.888
變動率︰-2.276%
較港股︰-0.76%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌11.970
變動率︰-4.163%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌16.740
變動率︰-4.561%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌6.330
變動率︰-4.955%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌5.390
變動率︰-5.439%
精選美股 More
沒有相關資料。
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 14/07/2023 22:09 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：14/07/2023 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 14/07/2023 22:09 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 56.500
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.920
  • 01919 中遠海控
  • 7.870
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 82.450
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 147.900
股份推介
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 147.900
  • 目標︰$160.00
  • 00772 閱文集團
  • 33.700
  • 目標︰$40.00
  • 09997 康基醫療
  • 8.400
  • 目標︰$8.88
  • 06618 京東健康
  • 54.950
  • 目標︰$65.80
  • 02899 紫金礦業
  • 12.800
  • 目標︰$12.80
人氣股
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.920
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 92.950
  • 00005 滙豐控股
  • 62.800
  • 00388 香港交易所
  • 301.400
  • 00700 騰訊控股
  • 352.600
報章貼士
  • 01357 美圖公司
  • 3.130
  • 目標︰--
  • 01910 新秀麗
  • 24.500
  • 目標︰$25.80
  • 02688 新奧能源
  • 91.850
  • 目標︰$106.60
熱炒概念股
即時重點新聞

14/07/2023 16:58  《盤後部署》恒指突破250日線續看漲，藥師幫偏強吼位上

14/07/2023 11:06  【銀色債券】中銀料銀債吸引30萬人認購，籲申購25-30手

14/07/2023 11:28  【聚焦人幣】人行回應人幣貶值：匯率不會單邊市，必要時進行糾偏

14/07/2023 12:16  【企業盈喜】國泰(00293)料上半年扭虧為盈賺最少40億元

14/07/2023 16:03  東亞：微降今年恒指目標至22050點，看好國有銀行股

14/07/2023 17:48  【北水炒Ｄ乜】淨流出６﹒７５億元，買小騰沽騰訊

14/07/2023 08:19  【大行炒Ｄ乜】大行跟進醫療股，滙證狠劈京東健康近三成目標

14/07/2023 16:27  《財資快訊》美電升報７﹒８１７７，一年拆息較上日微軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》人行強調無通縮，匯率不會單邊市，滬指全周升逾1%
人氣文章

新聞>財經熱話

銀債息率加碼至5厘好吸引，邊類股份財息兼收也可吼？
人氣文章

新聞>財經熱話

【收市短打】成交未配合港股百天線前唞唞，19500成關鍵（有片）
品味生活
生活
人氣文章

飛常談．鄧飛

烏克蘭反攻的三個未解之謎 1
人氣文章

職場英語教室．Zephyr Yeung

新入職想與同事多寒暄建立好關係？一文學識從7大方面打開話題！
人氣文章

FOCUS

【FOCUS】經濟訊號續混亂，美國衰退似遠還近
DIVA CHANNEL
人氣文章

玩味誌．蕭國仁 Henry SIU

超視覺未來派的腕錶：MB&F、Urwerk、GP Casquette的最新腕錶，不止是搶眼球的話題作品！
人氣文章

隨性辦公室．飛天爺爺

Twitter私密賬號疑雲：被同事發現手機內藏著裸照，只好爆出另一單醜聞蓋過去？
人氣文章

Beauty

Lululemon 首推Studio Week！從瑜伽、冥想到體能訓練、抱石，逾百課堂讓身心尋回生活的平衡
健康好人生 Health Channel
人氣文章
Anti-nutrients：燕麥會導致貧血和營養不良？營養師拆解3個關於燕麥的誤解
人氣文章
足球踢腿、劍擊跨步，7種運動易磨損軟骨！髖關節炎最年輕病例只得28歲！BHR手術可助100%復元兼繼續高強度運動
人氣文章
李玟離世 | 人前「開心果」 正面樂觀、私下卻受抑鬱煎熬！2大類人容易有「微笑抑鬱」！精神科專科醫生：情緒問題不能壓抑
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/07/2023 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/07/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 15/07/2023 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 14/07/2023 16:41
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章中國故事14/07/2023
《神州經脈》人行強調無通縮，匯率不會單邊市，滬指全周升逾1%
人氣文章財經熱話14/07/2023
銀債息率加碼至5厘好吸引，邊類股份財息兼收也可吼？
人氣文章財經熱話14/07/2023
【收市短打】成交未配合港股百天線前唞唞，19500成關鍵（有片）
人氣文章國際動態14/07/2023
聯儲局最重要鷹派布拉德辭職，將出任大學商學院院長
人氣文章財經熱話14/07/2023
中銀料銀債吸引30萬人認購，籲申購25-30手
人氣文章生財有道14/07/2023
【高息定存】富邦推定期優惠，3個月港元定存利率高達4.5厘
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【今日知昔】九龍城寨歷史篇！原來城寨宋朝已經出現！到底點解會成為「三不管地方」？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金