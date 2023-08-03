  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

楊何蓓茵：多管齊下吸引青年加入政府

03/08/2023

　　公務員事務局局長楊何蓓茵表示，政府每年招聘約1萬名公務員，當中60%是30歲或以下的青年，當局會推出多項針對性措施，多管齊下鼓勵及吸引青年加入政府。
　
擴闊招聘至大三學生
　
　　楊何蓓茵在立法會一個委員會表示，政府6月宣布新措施，容許各部門和職系擴闊招聘範圍至大學三年級學生；措施推出至今兩個月，已有22個職系會在下一輪的招聘工作考慮下一屆畢業的學生，包括紀律部隊、文職等，她形容反應熱烈，部分職位例如海關督察、入境事務主任的申請人數，都較去年為多。她舉例說，海關督察職位去年有約4000人投考，數字增加近1倍至7600人；而入境事務主任的投考人數，亦由去年的4500人，上升40%至今年的6300人，反映措施有效。
　
公務員到內地深度交流計劃快將展開
　
　　楊何蓓茵續稱，隨著香港與內地恢復全面通關，政府各部門已加強在內地向港生進行推廣宣傳及招聘，並計劃今年在上海設考場。


　　工聯會的黃國關注，本港公務員應加強與內地部門「掛職」。楊何蓓茵指，香港公務員到內地深度交流的計劃很快會展開，首先會到大灣區城市，當局將與廣東省政府簽署協議，她對有關計劃寄予厚望，希望公務員能從內地部門機關取得經驗，並增進兩地公務員交流。

撰文：經濟通採訪組

etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情

返回香港政情

相關資料 - 

異動股

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

73.400

異動股

00020

商湯－Ｗ

1.760

異動股

01919

中遠海控

8.010

更多香港政情

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 73.400
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.760
  • 01919 中遠海控
  • 8.010
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 115.800
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 144.800
股份推介
  • 00669 創科實業
  • 96.950
  • 目標︰$107.00
  • 01478 丘鈦科技
  • 3.480
  • 目標︰$3.72
  • 03390 滿貫集團
  • 5.060
  • 目標︰--
  • 06862 海底撈
  • 21.550
  • 目標︰$24.60
  • 01186 中國鐵建
  • 5.670
  • 目標︰$4.70
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 93.150
  • 00700 騰訊控股
  • 342.200
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 12.060
  • 00005 滙豐控股
  • 62.900
  • 00388 香港交易所
  • 318.600
報章貼士
  • 00347 鞍鋼股份
  • 2.350
  • 目標︰$2.52
  • 01478 丘鈦科技
  • 3.480
  • 目標︰$3.72
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 12.060
  • 目標︰$12.80
熱炒概念股
即時重點新聞

03/08/2023 16:17  恒指收跌96點報19420，創科逆市升4%，百威跌4%

03/08/2023 16:22  《盤後部署》恒指20000關有阻力，藥明短期轉勢中線睇56元

03/08/2023 16:45  《小傳日記》MEME股容易炒燶？話題股都可以有ETF追蹤？

03/08/2023 16:34  【長實業績】長實中期純利跌20%至103.3億元，派息43仙

03/08/2023 16:32  【長和業績】長和(1)中期少賺41%，派息減一成至75.6仙

03/08/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入４﹒０２億元，買恒生國企沽小鵬

03/08/2023 09:57  【大行炒Ｄ乜】理文遭多行降目標價，麥格理對三桶油看法不一

28/07/2023 14:45  《嚟緊炒Ｄ乜》理文造紙成功築底，中線目標價３﹒９３銀

03/08/2023 16:53  《財資快訊》美電升報７﹒８０４８，隔夜拆息較上日跌至３﹒５％

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》服務業PMI回升，金融股撐市A場止跌，人民幣續疲
人氣文章

新聞>財經熱話

【收市短打】港股失十天線轉吹淡風，李澤銘：大市暫缺乏明顯方向（有片）
人氣文章

新聞>生財有道

【高息定存】工銀亞洲推一個月8厘定存息，南商8個月享4.3厘
品味生活
生活
人氣文章

逸趣談Teen．張逸

在頒獎禮感謝義工的付出
人氣文章

時事要聞

首5月71宗釣魚電郵騙案涉半億元 警防騙演習 揭邀視像會議訂閱AI最易中招
人氣文章

小薯茶水間

性格測試 | MBTI 16型人格決定你收入！邊個人格賺最多錢？40歲後ENTP後來居上！即測自己MBTI 1
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fly with Luna．夏月

如溫泉旅館般的小鎮！城崎溫泉半天散策提案：七大特色外湯巡遊、漫步大谿川、細嘗天然溫泉水
人氣文章

建築.藝術.遠方．趙健明 Janice Chiu

電影《白烏鴉》：訴說不羈的芭蕾舞者魯道夫·雷里耶夫的傳奇，寫下自由是一門藝術
人氣文章

Art & Living

Who is Madame Song？「宋懷桂：藝術先鋒與時尚教母」展覽，320作品訴說傳奇人物在中國藝術、電影、音樂及時尚領域的影響力
健康好人生 Health Channel
人氣文章
浸大研發新中藥！以古方「麻子仁丸」為基礎治療慢性便秘，有信心通過FDA新藥註冊
人氣文章
惡寒發熱？受寒感冒飲「紅糖薑茶」！熱敷腹部、睡個好覺，有助排汗退熱
人氣文章
又熱又濕！踏入生暗瘡高峰季節！背部爆瘡易留疤痕，男人比女人更高危？嚴重會影響情緒
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/08/2023 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/08/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 03/08/2023 18:16
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 03/08/2023 16:41
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章中國故事03/08/2023
《神州經脈》服務業PMI回升，金融股撐市A場止跌，人民幣續疲
人氣文章財經熱話03/08/2023
【收市短打】港股失十天線轉吹淡風，李澤銘：大市暫缺乏明顯方向（有片）
人氣文章生財有道03/08/2023
【高息定存】工銀亞洲推一個月8厘定存息，南商8個月享4.3厘
人氣文章中國故事03/08/2023
《京城近觀》瘋狂降雨70多小時，京城140年最大暴雨
人氣文章香港政情03/08/2023
楊何蓓茵：多管齊下吸引青年加入政府
人氣文章財經熱話03/08/2023
彭博:香港新加坡金融中心之爭，內地因素維持香港優勢
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流版IQ

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】呂法傳師傅拆解電影神怪橋段！有一個髮型最當旺！去邊度能夠吸取靈氣？靈龜出海係咪代表香港「陸沉」！？點解拜多啲山能夠幫到自己？

【etnet chill賞你】賞「星期一的布魯斯：​今天也不想上班盲盒」 或「星期一的布魯斯：ipad 保護套」

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金