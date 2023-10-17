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民建聯派122人出選區議會，44人參與地區直選

17/10/2023

　　區議會選舉提名期明日展開，本月30日截止。民建聯宣布將派122人出選，較上屆的181人少逾30%，當中44人爭取地區直選議席，另外78人參加地區委員會選舉。

 


　　陳克勤表示，將會參選的成員都是經千挑萬選的精英，並無考慮上屆的參選人數，只想派最具代表性，以及最能服務市民的人出選。他又指，黨內已討論推薦委員會名單，會向政府推薦合適人選，而相關人士一定不會是已參選直選或地區委員會。

陳克勤：沒有與其他政黨商討參選人數

　　民建聯主席陳克勤表示，全部參選人都是愛國愛港的中堅份子，承諾積極建言獻策，提升治理水平，促進官民相通，引領社區發展。他又指，今次區議會選舉意義重大，是完善選舉制度及地區治理體系的重要實踐；未來區議會將更有效反應民意，並更有效與行政機關良性互動。


　　對於工聯會只派25人參與地區直選，陳克勤表示，並沒有與其他政黨溝通或協調參選人數，民建聯訂定參選名單時，純粹從民建聯的地區網絡考慮。他又指，將參選的122人當中，有4分1屬首次參選，但不代表他們沒有社區服務經驗，強調參選者均有長期服務社區，基本上有服務市民的基礎及經驗，有一定民意授權及基礎。

 

撰文：經濟通採訪組

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