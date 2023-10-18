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區議會選舉提名期首日共接獲88人報名參選

18/10/2023

　　區議會選舉提名期昨天展開，首日共接獲88份提名表格。當中地區直選接獲61份表格，地區委員會界別有27份。有政黨預計，這次競爭將比以往更激烈。

 


　　直選方面，觀塘區有9份表格，是各區中最多；其次是黃大仙，有8份。地區委員會界別方面，最多提名表格來自大埔區，有8份。
　
陳克勤：將盡力提高市民投票意欲
　
　　多名民建聯港島區及離島區參選人昨早到上環海港政府大樓報名，包括競逐連任的李清霞報名參選東區康灣，上屆落敗的植潔鈴、穆家駿分別報名參選東區柴灣及灣仔，他們獲多名元老撐場。民建聯主席陳克勤指，會動用各種方法提高市民投票意欲。


　　工聯會早上亦為港島區的參選人造勢，會長吳秋北認為，在愛國者治港下，良性競爭會令競爭更激烈，所以投票率以至市民的參與，要靠他們調動各方的支持者。
　
自由黨派7人參選，包括藝人宋芝齡
　
　　自由黨宣布派出7人參加區議會選舉。民協總幹事郭偉誠亦宣布參選，他正向三會成員爭取提名，暫時未有人答應或拒絕。自由黨宣布分別派3人和4人出選直選和間選。本身是中韓混血兒的藝人宋芝齡將參加灣仔區的直選，她指自己只有特區護照，從來無持有南韓護照，又否認是空降灣仔。

 

撰文：經濟通採訪組

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