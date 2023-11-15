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曾國衞：區選翌日學校放假安排不改，無投票率硬指標

15/11/2023

　　意見認為，港府將選舉日翌日訂為學校假期後，會令較多市民把握為期3日的長周末假期離港旅行而無法投票，最終或令投票率下降。政制及內地事務局局長曾國衞指，政府目前未有計劃改變選舉翌日學校放假的安排。他又重申，投票率不能作為制度的成功指標，而且投票率亦受不同因素影響，因此當局不會盲目追求所謂的「高投票率」或設任何硬指標。

 


　
*繼續推進不同宣傳活動*
　
　　曾國衞書面答覆回覆議員提問時表示，當局會繼續做好有關宣傳推廣工作，並確保新安排運作暢順，從而達致制度預期效果，惠及市民生活和社區和諧穩定。除了目前已推出的各種傳統和嶄新的推廣活動外，政府亦會繼續推進其他各種不同的宣傳活動。活動詳情則稍後會適時公布。
　
*今年預計363所學校用作投票站暨點票站*
　
　　他續稱，2021年立法會換屆選舉地方選區選舉中，共有384所學校被用作投票暨點票站，而2023年區議會一般選舉則預計會有363所學校用作投票站暨點票站。在2021年立法會換屆選舉，各地方選區的點票結果陸續在投票日翌日約上午5時46分至7時17分公布。當時約有180間用作投票/點票站的學校未能在選舉翌日早上6時前完成點票程序及清場，須延至當天稍後時間才能歸還學校。

 

撰文：經濟通採訪組

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