李家超：社會出現軟對抗，政府只重視國安的說法荒謬

行政長官李家超接受電台訪問時指，社會上出現一些軟對抗，故意說政府只重視國家安全而不管其他，他形容有關說法是荒謬，表示有政策是有關國家安全，但絕大部分政策都不是有關國家安全，希望大家客觀一點，自行評價。



他又表示，無論政府或個人都有盲點，有些對政府的批評亦十分正確，政府很積極亦很認真對待。但有人假借一些民生問題，例如經濟或土地房屋等，令人不容易察覺，亦有人針對國家發展，刻意令你不成功，甚至針對個人或行業提出制裁等。



將政策視為自己子女



李家超指出，公務員都很盡心盡力，亦很主動，滿足政策要求。他舉例，施政報告內很多政策都由公務員提出，例如他提出希望協助一些家庭作出生育的決定，就有公務員提出相關措施。他認為，政策要做好，亦要有長遠發展空間，要將政策視為自己的子女一樣。



冀不再有「雜音政治」



區議會選舉周日(10日)舉行，李家超表指選民在作出選擇時，可以留意對方對該區的熟悉程度，是否勤力，以及是否有熱誠為社區服務，不要再搞「雜音政治」。他又指，候選人要熱誠尋找問題、反映問題，最好給予解決問題的建議，如果對方對當區熟悉，調研工作很快可完成。

撰文:經濟通採訪組

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