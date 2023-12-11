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區議會選舉|李家超稱選舉成功，將成立專責小組調查系統故障

11/12/2023

　　區議會選舉投票結束。行政長官李家超表示，選舉十分成功，且公平、公正、廉潔、安全和有序地舉行。他又表示高度關注電子選民登記冊系統故障，已要求選舉管理委員會成立專責小組調查成因。



小組三個月內提交報告

　　李家超凌晨巡視銅鑼灣皇仁書院點票站時指，非常重視電子選民登記冊系統故障一事，已要求選管會主席在按《選舉管理委員會條例》於選舉完成後三個月內向他提交的報告中，詳細匯報調查結果。


　　專責調查小組將由資深大律師文本立領導，成員包括政府資訊科技總監辦公室、選舉事務處，以及警方網絡安全及科技罪案調查科人員。他期望小組全力找出問題根源，確保日後可以認真防範，將來不再發生同類事件。

對於百多萬名選民投票感開心

　　整體而言，李家超認為這次選舉達到公平、公正、廉潔、安全、有序的原定目標。對百多萬名選民投票、積極履行公民責任，他表示高興。


　　他認為整個選舉十分成功，不應因系統故障而忽略市民的參與度、各方面的組織度、每名參與人員的投入度，以至獲選區議員的優質性。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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