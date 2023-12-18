  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

黎智英案審80日，料先處理串謀發布煽動刊物罪爭議

18/12/2023

　　壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》三間公司被控串謀勾結外國或者境外勢力等罪，案件今日開審，預計審訊80日。本案不設陪審團，由三名國安法指定法官審理，借用西九龍裁判法院進行聆訊。黎智英由庭警押往犯人欄，到庭後向公眾席以及旁聽的親友揮手示意。他身穿淺灰色西裝外套，身型較以往消瘦，在庭上他戴上耳機聽取聆訊內容。

 


　　法官杜麗冰開庭後表示，日前有傳媒報道，黎智英就本案申請海外證人以視像方式作供，但被法庭拒絕，又指根據法例，有關申請須於開庭前42日內提出，但法庭在期限內沒有收到被告提出海外證人視像作供的申請。


　　代表黎智英的資深大律師彭耀鴻亦確認，當事人沒有提出相關申請。雙方之後開始處理有關「串謀發布煽動刊物罪」的爭議。


　　黎智英與《蘋果日報》三間公司及六名《蘋果日報》前高層，被控串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪及串謀發布煽動刊物罪；黎智英另被控兩項違反國安法控罪，包括與李宇軒等人串謀勾結外國或者境外勢力罪，以及勾結外國或者境外勢力罪。涉案的壹傳媒前高層等人早前認罪，部分人會在黎智英案以「從犯證人」身份作供。

 

撰文:經濟通採訪組

【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱

返回香港政情

相關資料 - 

異動股

異動股

08112

基石金融

0.550

異動股

02800

盈富基金

16.760

異動股

00817

中國金茂

0.750

更多香港政情

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 08112 基石金融
  • 0.550
  • 02800 盈富基金
  • 16.760
  • 00817 中國金茂
  • 0.750
  • 02066 盛京銀行
  • 0.900
  • 02318 中國平安
  • 33.400
股份推介
  • 00008 電訊盈科
  • 4.160
  • 目標︰$4.80
  • 00151 中國旺旺
  • 4.630
  • 目標︰$4.86
  • 01038 長江基建集團
  • 43.250
  • 目標︰$52.00
  • 02343 太平洋航運
  • 2.610
  • 目標︰$2.60
  • 00506 中國食品
  • 2.900
  • 目標︰$2.90
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 72.100
  • 00700 騰訊控股
  • 311.600
  • 00005 滙豐控股
  • 60.350
  • 00001 長和
  • 41.250
  • 03690 美團－Ｗ
  • 83.150
報章貼士
  • 01397 碧瑤綠色集團
  • 0.710
  • 目標︰--
  • 00321 德永佳集團
  • 0.950
  • 目標︰--
  • 06618 京東健康
  • 38.250
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

18/12/2023 17:00  《鍾之日記》商湯失靈魂人物，東方甄選平風波

18/12/2023 16:54  《小傳日記》小米造車有圖有真相！最快2月開賣就見真章！

18/12/2023 16:50  《盤後部署》恒指距萬六關又近一步，百威亞太中線上望20元

18/12/2023 16:21  《本港樓市》中原料明年上半年樓價升5%，政府或全面「撤辣」

18/12/2023 16:11  恒指跌162點收報16629，中生製藥挫近6%蒙牛跌逾3%

18/12/2023 17:44  【北水炒Ｄ乜】淨流入超過１１７億元，買盈富沽中遠海控

18/12/2023 08:29  【大行炒Ｄ乜】創科獲花旗調升目標價逾９％，摩通跟進信義系股份

15/12/2023 10:12  《嚟緊炒Ｄ乜》附屬發Ａ股集資拓展，微創醫療中短線目標１４銀

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》萬億國債下達首批預算，馬雲一米八農業品牌亮相
人氣文章

新聞>財經熱話

小鵬遭阿里減持股價急挫，兩股都獲唱好可伺機吸納？
人氣文章

新聞>財經熱話

【收市短打】聯儲局放鴿債息回落，港股高息股買得落？（有片）
品味生活
生活
人氣文章

缸邊隨筆．石鏡泉

談中央經濟工作會議
人氣文章

行政人員

AI不善於以聯想力創作難取代設計師工作？MUJI藝術總監原研哉：保持忙碌就能激發創意！
人氣文章

財識兼收．止凡

哪位風水師估中2023年股市？
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

FIA World RX 2023香港站：在鬧巿中看到越野車極速飛馳，在塵土飛揚間痛快體驗！
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

聖誕下午茶2023兩大推介！英倫風Paddington熊「行李箱」、吃香橙蜜餞蛋糕！超夢幻星光玻璃球聯乘GODIVA朱古力聖誕Feel鹹甜點
人氣文章

Fashion

給旅行愛好者的聖誕禮物！精選Rimowa由經典、實用到時尚的行李箱與旅行單品
健康好人生 Health Channel
人氣文章
食物安全｜30多歲男子食隔夜生蠔茼萵神志不清入ICU！血液顏色異常揭因一物中毒！醫生︰6大食隔夜餸安全要點
人氣文章
聖誕派對 | Party食得太多甜品點補救？點解食自助餐後半夜會超肚餓？營養師教派對後飲食對策！全日要加這類食物
人氣文章
胃藥藥效不足大件事！膝痛婦服用止痛藥後胃出血穿30個洞！邊種藥與胃藥同服會減吸收率？服藥次序要留心
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/12/2023 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/12/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 18/12/2023 18:07
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 18/12/2023 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章中國故事18/12/2023
《神州經脈》萬億國債下達首批預算，馬雲一米八農業品牌亮相
人氣文章財經熱話18/12/2023
小鵬遭阿里減持股價急挫，兩股都獲唱好可伺機吸納？
人氣文章財經熱話18/12/2023
【收市短打】聯儲局放鴿債息回落，港股高息股買得落？（有片）
人氣文章香港政情18/12/2023
黎智英案審80日，料先處理串謀發布煽動刊物罪爭議
人氣文章財經熱話18/12/2023
【回顧展望－復甦路上】零售旅遊復甦緩慢，港人北上消費雪上加霜
人氣文章財經熱話18/12/2023
【回顧展望－復甦路上】經濟復甦不似預期，機構料明年增長減速
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九運香港行運秘笈！原來呢幾個行業最旺！九運搬去呢幾區因乜解究？家居風水點擺設？阿法醒你旺足20年tips！

【訂閱有賞】25度生活YouTube Channel 暖暖冬日賞 etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + Kerokerokeroppi加大版毛毯

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金