律政司統整國安法等法庭案例，加強公眾國家安全意識

律政司今日在專屬網頁發表《〈香港國安法〉及〈刑事罪行條例〉煽動罪釋義》，把關於《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》（《香港國安法》）和香港法例第200章《刑事罪行條例》第9條及第10條有關煽動罪的法庭案例撮要及統整，供公眾閱覽，旨在加深社會各界，特別是從事法律、教育工作及服務公共機構的人士對《香港國安法》和煽動罪的認識，及加強公眾的國家安全意識。

自2020年《香港國安法》公布實施以來，所有國家安全案件的法庭判決均公開宣布及具透明度。律政司已就該等判決擬備案例摘要，並匯編釋義，為推廣國家安全教育和進行有關國家安全法律的法學研究，提供方便實用的工具。



律政司司長林定國表示，香港特別行政區的所有機構、組織和個人，均有遵守《香港國安法》和維護國家安全的本地法律的義務。這些判例有助大家了解香港的國家安全法律的要求，以及法庭如何適用該等法律。



同時，律政司今日將《基本法》的資料讀本《基本法起草材料及案例精選》上載至律政司網站，供公眾閱覽。資料讀本的內容包括《基本法》起草材料精選、相關案例，以及全國人民代表大會常務委員會關於《基本法》的解釋和其他相關資料等，較完整地記錄了《基本法》的制定和實施過程，有助社會各界正確理解《憲法》和《基本法》的關係。律政司會繼續推出更多推廣法治的項目，加強《憲法》、《基本法》和《香港國安法》等宣傳教育工作。

撰文：經濟通採訪組

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