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湯家驊不同意加入公眾利益作為23條竊取國家秘密答辯理由

31/01/2024

　　政府正就基本法23條立法進行諮詢，其中就「竊取國家秘密」，有聲音憂慮傳媒報道消息可能誤墮法網，當局指會研究處理就重大公眾利益，引入免責條款。

 

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　　行政會議成員、資深大律師湯家驊在一個電台節目上表明，不同意加入公眾利益作為答辯理由，指以「公眾利益」作為答辯理由在法理上不成立，指國家安全和公眾利益不會重疊，否則是自我矛盾。



傷害國家安全不會是公眾利益

　　湯家驊解釋，若果傷害國家安全的問題，就不會是公眾利益；強調如果沒有傷害國家安全的意圖，所有信息都可以自由流通。湯家驊強調，相信一般傳媒不容易干犯這些罪行，指如果傳媒有懷疑，可以考慮向有關部門澄清是否非法披露國家機密，令自己安心。


　　但湯家驊亦指出，香港依賴資訊的流通及透明度去鞏固國際金融中心地位，政府就國家秘密的定義和劃線需要很清晰。

內地商業訊息不是「國家秘密」

　　被問到假如有傳媒報道引述消息，影響到樓市股市等，有關消息算不算是「國家秘密」，湯家驊說機會相當低，即使在內地商業訊息都不是「國家秘密」，很多時「國家秘密」是與政府政策或重要決定有關。


　　如果有人將內地旅客一些行為拍照並放上社交平台，或內地旅客在網上發布香港待客之道不好的問題，會否算作引起敵意而有煽動意圖。湯家驊說如果誇大其詞，將日常矛盾無限放大，呼籲其他人對某個群體產生憎恨，應屬法律規管，又說個人要為自己的行為負責。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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