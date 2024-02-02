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李家超：全社會共同推進23條立法，感謝各商會支持

02/02/2024

　　行政長官李家超出席廠商會新一屆就職禮致辭時指，政府就《基本法》23條立法的公眾諮詢正式展開，很高興中華廠商會及本港主要商會，已立刻表態支持政府要盡快就23條立法，他認同聲明所強調，嚴謹而合情合理的法律基礎，是穩定香港社會和營商環境、保護企業權益的「制勝之道」。

 

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　　李家超表示，香港經濟在過去一年穩步發展，去年本地生產總值比前一年實質上升3.2%，全年的存款總額上升5.1%，達到16萬2千億港元，但地緣政治千變萬化，外圍經濟繼續存在變數，香港必須居安思危，全力以赴，確保經濟持續發展。

廠商會聯手舉辦活動可帶動消費氣氛

　　他又表示，展望龍年，政府會大力推動盛事經濟，支持舉辦不同的國際大型盛事，包括國際會議、藝術展覽、體育盛事、娛樂活動等，為香港帶來源源不絕的新商機。政府正在全港18區舉辦以「日夜都繽紛」為主題的一連串活動，他有信心廠商會與各界聯手舉辦的不同活動，加倍帶動本地消費氣氛，提升訪客的良好體驗，為香港吸引更多人氣和財氣。

 

撰文：經濟通採訪組

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