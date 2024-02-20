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23條| 記協；業界憂立法，港大教授：正當新聞工作不受影響

20/02/2024

　　基本法23條立法諮詢期至下周三(28日)。外國記者會舉行相關研討會，港大法律學院教授楊艾文表示，諮詢文件建議下的泄露國家秘密罪，多番強調干犯罪行需要有危害國家安全的意圖，形容是最高層次的犯罪意圖，檢控方舉證並不容易，認為這是一項重要保障，若果新聞從業員從事正當的新聞工作，不太可能具備這個意圖。

記協；業界憂立法，港大教授：正當新聞工作不受影響

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　　記協主席陳朗昇指，早前就23條立法諮詢文件，向會員進行問卷調查，當中六分之一會員回應，超過75%回應的會員認為23條立法對他們的工作有負面影響。陳朗昇指，根據國家法律，國家秘密涉及20個範疇，包括科技、環境和生態等，認為國家秘密定義有欠清晰，認為23條立法下應該有較清晰和狹義的「國家秘密」定義。


　　陳朗昇擔心選擇性執法的問題，又指，不少駐港境外媒體都受到外國政府資助，港人或因憂慮這條罪行，而愈來愈少願意接受駐港外媒訪問，或與外國機構溝通。

 

撰文：經濟通採訪組

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