立法會選舉 | 161名參選人提名裁定有效，政府明日舉辦39場選舉論壇

10/11/2025

　　立法會換屆選舉提名期本月6日結束，選舉主任共接獲161份提名表格。政務司司長陳國基表示，候選人資格審查委員會今日（10日）開會完成對所有參選人資格審查核實工作，確認全部161名參選人均符合擁護《基本法》及効忠香港特區的法定要求及條件，裁定他們的提名有效。

 

政務司司長陳國基（右）及政制及內地事務局局長曾國衞（左）

 

不評論江旻憓個案，每位候選人均經過審核

 

　　對於「微笑劍后」江旻憓的參選資格，被問到在其提交回覆後，有無向馬會和業界確認，陳國基表示，每位候選人均經過資審會審核，不會評論個案，又稱選舉主任會審視參選表格，並向資審會提交意見，委員會會按具體情況去評核，強調所有候選人均符合參選資格。

 

　　被問到候選人若被外界質疑與所屬聯繫不足，會否影響選舉認受性？陳國基重申，委員會嚴謹按照法例、逐位審查，又稱香港的選舉制度公平公正，每名選民按其意願自由投票，不懷疑選舉制度認受性。

 

立法會選舉抽籤程序和資格審查，沒必然先後次序

 

　　選舉主任早在資審會公布前已抽籤決定候選人的號碼，他回應指，抽籤及資格審查沒有必然先後次序，抽籤的主要目的是希望盡早方便候選人做好選舉工程，包括擬定及印刷宣傳品等。

 

　　有報道引述有餐廳指市民在投票日出示投票「心意謝卡」可獲優惠，陳國基表示，感謝公營及私營企業推出便利員工投票的安排，又指只要並非要求投票予某一名候選人而提供優惠就沒有問題，強調條例已清楚列明犯法的情況。

 

　　政府將由星期二起，舉辦合共39場選舉論壇，並透過港台電視31、港台第一台及政府網站直播。政制及內地事務局局長曾國衞表示，希望透過選舉論壇，讓每名候選人闡述政綱及理念，他又鼓勵社會多關注候選人在論壇的表現。

 

撰文：經濟通採訪組

 

