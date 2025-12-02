  • 會員
立法會選舉 | 立法會選舉如期12月7日舉行，李家超：最需要的改革夥伴是立法會議員

02/12/2025

　　大埔宏福苑上周發生五級火災釀嚴重死傷，政府早前取消官方舉辦的選舉論壇，各政黨和競選團隊亦暫停選舉工程。行政長官李家超今日（2日）於行政會議前會見傳媒時宣布，立法會選舉將如期於12月7日舉行。

 

立法會選舉 | 立法會選舉如期12月7日舉行，李家超：最需要的改革夥伴是立法會議員

 

　　他指出，有能力的立法會議員是重建路上重要的一部分，支援和跟進工作不會停止，政府必須繼續前行才能夠發揮更多力量，因此原定於12月7日舉行的立法會選舉將會如期舉行，好讓新一屆議員盡早履職，才能更快、更有效推進災後的重要工作、善後支援以及涉及的法律制定檢討及改革。

 

　　李家超又指，思考下一步援助災民及防範同類事情，想起改革夥伴，就是立法會議員，大家感受到共同傷痛，會盡職審查撥款及制定有關法例，選出立法會是重建路上的一步，必需前行才可化悲憤為力量。

 

　　他表示，選舉要按法律要求進行，如期完成對社會穩定維護的有力支撐，很多工作要立法會審議及制定法律才可落實，是對香港未來最負責任的態度。議員的悲痛進入議會是深刻的使命啟示，政府會立即投入工作，會攜手修例撥款做好制度改革。

 

撰文：經濟通採訪組

 

【說說心理話】認真地是旦、是旦地認真！精神科專科醫生許龍杰：一包薯片救宇宙？！要學會於物理上及心理上為自己建立一個「護城河」► 即睇

