立法會選舉 | 陳國基：明日起復辦選舉論壇，選舉繽紛日、嘉年華取消

特首李家超今日（2日）宣布，立法會選舉如期於12月7日舉行。政務司司長陳國基表示，上周四至日（27至30日）暫停的選舉論壇，將於明日（3日）起一連兩日恢復餘下八場論壇，因應時間不多，所以會調整論壇安排，適當加入災後重建安排。

（資料圖片）

他表示，因應火災情況，政府不會在周六（6日）舉辦「選舉繽紛日」，其他嘉年華、同樂日、以及綜合晚會一概取消，只會保留資訊性活動，亦會繼續派「心意謝卡」。至於一連兩日的系列優惠則會繼續，包括可免費使用康樂及文化事務署轄下的公眾游泳池、香港科學館、香港太空館等收費展覽等。另外，大埔區內三個票站會重新安排。

陳國基表示，希望大家認清立法會選舉的重要性，冀市民出來投票，又強調選舉和災後工作會雙軌並行，互不會影響，強調人手方面絕對足夠。

政制及內地事務局局長曾國衞表示，大埔區內3個原設票站包括大埔浸信會公立學校、廣福社區會堂及大埔社區中心，將會更改為香港教師會李興貴中學、大埔崇德黃建常紀念學校及羅定邦中學。至於目前居於其他地區的宏福苑居民，會透過「一戶一社工」的社工人員通知新票站安排。

撰文：經濟通採訪組

