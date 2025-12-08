2025年立法會選舉結果
新民黨議席減半變三席，葉劉淑儀：總得票仍能保持水平
立法會換屆選舉，新民黨議席減半，只有3名議員成功連任，包括李梓敬、何敬康，及由選委會界別轉戰直選的陳家珮。新民黨主席葉劉淑儀表示，新民黨今年派出7人參與地區直選，總得票約14.7萬，佔投票率約11%，與上屆得票相若，在多個政黨得票下降之際，仍能保持水平，感謝選民支持。
放棄競逐連任的葉劉淑儀，成功在港島西交棒予陳家珮，葉劉淑儀表示，對此感到自豪，能傳承才是政黨成功的證據。陳家珮則指，她的選區面對著兩名現任議員，選情嚴峻，感謝政黨及選民支持令她成功當選。
在新界東北成功連任的李梓敬表示，自己在宏福苑居民投票的票站中得到約25%的選票，認為今次當選是背負著對宏福苑居民承諾，責任重大。他指宏福苑居民正面對很多問題，投票應是最次要的事情，但仍選擇投票支持自己，深受感動，自己作為民意代表，會做好居民的後盾，全力支援災民。
陳克勤回應大埔火災對選情影響：有人藉大火抹黑民建聯
2025立法會選舉完成點票，民建聯共取得20席，穩守議會第一大黨。民建聯主席陳克勤今屆得票率高達跌幅達33.8%，他於下午開記者會回應大埔火災對選情影響，他指出所有候選人都盡最大努力拉票，是有人借大火抹黑民建聯，相信選民眼睛雪亮。
陳克勤表示，新界東北投票率及棄票率全港最高，投票率和無效票有不同原因而造成，在選舉過程中所有候選人都會以最大努力拉票，直選議員深挖選票，有人在借大火抹黑民建聯，的確對民建聯選情造成影響。目前民建聯今次在10個地方選區中各取一席，仍維持10個直選議席，但今屆總得票僅43.14萬票，較上屆的68.08萬票大跌近25萬票，跌幅達36.6%，是直選跌票最多的政黨。
陳克勤又指，民建聯正跟進大埔宏福苑後續工作，已在大埔覓得富善邨熟地，附近有臨時巴士廠便於擴建。但災後探訪災民得知他們對安置有不同看法，包括期望原區安置、搬離大埔、要求重建等，認為政府應按災民需求及業權情況安排。
民建聯奪20席成大贏家，經民聯取得8個議席，新民黨議席減半
（民建聯）
立法會換屆選舉結果出爐，現有19個議席的民建聯共取得20席，較現屆增加一席，成為換屆選舉大贏家，在功能界別取得兩席，選委界就有8席。雖然民建聯整體議席有進帳，惟在地方選區總得票只有超過43萬票，較上屆大減約36%。
經民聯共取得8個議席，再次成為議會第二大黨；工聯會維持7席；新民黨的議席由現屆的6席，減至3席。54名現屆議員爭取連任，有4人「落馬」，包括民建聯的顏汶羽、黃俊碩；工聯會的郭偉強、陸頌雄。
地方選區方面，經民聯在地方選區「全軍覆沒」；工聯會則與上屆一樣，只贏得3個議席。
港澳辦：選舉進一步鞏固發展符合「一國兩制」方針
本港立法會換屆選舉於周日(7日)舉行，90個議席已經全數誕生。國務院港澳辦發言人表示，選舉過程安全、順利、圓滿，進一步鞏固發展符合「一國兩制」方針、符合憲法和基本法、符合香港實際的高質量民主具有裏程碑意義的重要成就。
發言人表示，大埔火災事故給香港造成嚴重創傷。歷經重大災難考驗，廣大選民更加切身體會此次選舉的重要意義，化悲痛為力量，進一步激發參與投票的意願。在特區政府、社會各界、廣大選民的共同努力下，此次選舉取得圓滿成功，充分彰顯香港社會齊心協力、克難前行、團結堅韌的獅子山精神，彰顯全面落實「愛國者治港」原則下新選舉制度的先進性優越性，彰顯廣大市民以高質量民主促進良政善治、實現更好發展的殷切期望。
發言人亦指，相信新一屆立法會議員一定能夠全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針，始終把維護國家主權、安全、發展利益作為最高原則，自覺維護行政主導體制，正確處理行政立法關系，全力支持行政長官和特區政府依法施政，深入把握民情民意、充分匯聚民心民智，共同推動深入改革，全面做好救災善後工作，不斷提升特區治理水平、促進長期繁榮穩定，並積極對接國家「十五五」規劃，推動香港更好融入和服務國家發展大局，為強國建設、民族復興偉業做出應有貢獻。
選管會：選舉運作大致暢順，對投票人數感鼓舞
選舉管理委員會（選管會）主席陸啟康法官（右二）和政制及內地事務局局長曾國衞昨日晚上在設於香港會議展覽中心的立法會換屆選舉中央點票站倒出票箱中的選票。
本港立法會換屆選舉於周日(7日)舉行，90個議席已經全數誕生。選舉管理委員會主席陸啟康今日(8日)見傳媒時表示，今屆選舉運作大致暢順，並滿意今次選舉安排，會在三個月內向行政長官特首提交報告。
陸啟康提及，有很多人受大埔「宏福苑」火災影響，在現時氣氛下舉辦選舉是困難。不過對投票人數感到鼓舞，認為是本港復常的第一步，期望香港可以盡快從傷痛中走出來。他亦透露，今屆選舉暫時共接獲457宗投訴。
李家超：選舉順利舉行具深刻意義，冀新一屆立會議員與港府共同推動災後支援及重建工作
本港立法會換屆選舉於周日(7日)舉行，90個議席已經全數誕生。行政長官李家超發聲明指，恭賀各成功當選議員，感謝161名候選人和社會各界的積極參與，亦感謝選民積極行使公民權利和責任，在推動災後重建的重要時刻踴躍投票。
李家超提及，在香港社會共同面對挑戰的時刻，選舉順利成功舉行具有深刻意義，體現選民支持政府災後重建和改革向前的決心，亦展現出市民團結一致和互愛互助的精神，期望第八屆立法會議員會與特區政府共同推動災後支援和重建工作，透過展開辯論、推動法例檢討和修訂，推行系統性改革，讓香港更安全、市民更安心。
李家超亦指，選舉如期順利成功舉行，是對憲制秩序和法治精神的遵守和尊重；今次選舉亦是落實「愛國者治港」原則、完善選舉制度後的第二次立法會選舉，各候選人進行高質量、高水平的良性競爭，體現了廣泛代表性、均衡參與和公平競爭的原則，政府會總結經驗，進一步優化各環節。他形容整體投票過程暢順，感謝選舉管理委員，以及全體工作人員與義工等，讓這次選舉在公開、公正、誠實及安全有序的情況下順利完成。
行政長官李家超及其夫人在高主教書院為立法會換屆選舉投票（政府圖片）
地方選區點票結果出爐，方國珊鄧家彪膺票后票王
方國珊FACEBOOK圖片
本港立法會換屆選舉於周日(7日)舉行，10個地方選區結果已全數誕生，多名現屆議員均成功連任。專業動力方國珊獲58828票在新界東南選區當選，是10個選區20名當選者中得票最高；至於工聯會鄧家彪獲53675票在香港島西選區成功連任，得票第二高。
另外，民建聯李慧琼以53529票在九龍中選區成功連任。
|地區直選
|當選人
|票數
|香港島東
|吳秋北/植潔鈴
|39707/22054
|香港島西
|陳學鋒/陳家珮
|30543/30033
|九龍東
|鄧家彪/張培剛
|53675/29116
|九龍西
|鄭泳舜/梁文廣
|41767/25692
|九龍中
|李慧琼/楊永杰
|53529/28163
|新界東南
|方國珊/葉傲冬
|58828/26250
|新界北
|譚鎮國/姚銘
|41657/33389
|新界西北
|周浩鼎/莊豪鋒
|42347/34756
|新界西南
|陳穎欣/郭芙蓉
|52900/37020
|新界東北
|陳克勤/李梓敬
|41612/42749
陳克勤當選新界東北區議員（AP圖片)
功能界別累計投票率40.09%，江旻憓以131票奪旅遊界議席
奧運金牌得主江旻憓以131票，擊敗取得23票的對手馬軼超（AP圖片)
2025年立法會選舉功能界別總投票人數為76942票，累積投票率為40.09%，較上一屆功能組別投票率30.20%高出逾10個百份點。其中，商界（第三）及科技創新界均錄得100%的投票率。
另外，在功能組別中，奧運金牌得主江旻憓以131票，擊敗取得23票的對手馬軼超，以大熱姿態勝出；批發及零售界現任議員邵家輝以827票連任，零售管理協會主席謝邱安儀得149票落敗；而科技創新界則繼續由邱德根之子邱達根繼續勝出連任。
|編號
|當選人
|票數
|鄉議局
|劉業強
|119
|漁農界
|陳博智
|82
|保險界
|陳沛良
|48
|航運交通界
|林銘鋒
|162
|教育界
|鄧飛
|13759
|法律界
|陳曉峰
|1543
|會計界
|吳錦華
|4389
|醫療衞生界
|林哲玄
|11739
|工程界
|卜國明
|3058
|建築、測量、都市規劃
及園境界
|劉文君
|2157
|勞工界
|周小松
|521
|李廣宇
|485
|林偉江
|505
|社會福利界
|陳文宜
|2179
|地產及建造界
|黃浩明
|316
|旅遊界
|江旻憓
|131
|商界（第一）
|林偉全
|404
|商界（第二）
|姚祖輝
|194
|商界（第三）
|嚴剛
|199
|工業界（第一）
|黃永威
|153
|工業界（第二）
|吳永嘉
|246
|金融界
|陳振英
|42
|金融服務界
|李惟宏
|227
|體育、演藝、文化及
/出版界
|霍啟剛
|193
|進出口界
|鍾奇峰
|137
|紡織及製衣界
|陳祖恒
|202
|批發及零售界
|邵家輝
|827
|科技創新界
|邱達根
|65
|飲食界
|梁進
|101
|香港特別行政區全國人大代表、
香港特別行政區全國政協委員及
有關全國性團體代表界
|陳勇
|414
選委會累計投票率99.45%，姚柏良1397票成「票王」，陳凱欣成票后
選舉委員會界別中票數出爐，當中40席有50名候選人競逐，而界別中24名競逐連任的議員全數連任。由旅遊界轉戰選委會界的姚柏良，則以1397票成為「票王」，為全部候選人中票數最多的候選人；而陳凱欣則以1386票成為「票后」，為全部候選人中得票第二。
陳凱欣以「票后」成功連任（FACEBOOK圖片)
姚柏良被問到「轉跑道」是否決定正確，他表示最緊要有心服務市民，又認為「新跑道」適合自己發揮；陳凱欣則表示當選後繼續推動醫療議題。
而10名落選者包括：伍婉婷、馮英倫、柯家洋、曾志文、劉振江、馬光如、陳少波、招國偉、郭志華、鄧咏駿。
|編號
|當選人
|票數
|1
|姚柏良
|1397
|2
|李家駒
|1193
|3
|文頴怡
|1308
|4
|伍婉婷
|970
|5
|吳傑莊
|1331
|6
|伍煥杰
|1164
|7
|劉智鵬
|1275
|8
|鄧銘心
|1073
|9
|樓家強
|1231
|10
|范凱傑
|1034
|11
|蘇紹聰
|1076
|12
|洪錦鉉
|1042
|13
|柯家洋
|813
|14
|何俊賢
|1267
|15
|管浩鳴
|1233
|16
|吳英鵬
|1002
|17
|招國偉
|887
|18
|郭志華
|947
|19
|黃錦輝
|1329
|20
|陳永光
|1269
|21
|李鎮強
|1354
|22
|何君堯
|1241
|23
|馮英倫
|988
|24
|林筱魯
|1189
|25
|陳恒鑌
|1348
|26
|曾志文
|793
|27
|劉振江
|954
|28
|馬光如
|934
|29
|何敬康
|1210
|30
|魏明德
|1345
|31
|陳少波
|937
|32
|范駿華
|1155
|33
|陳宗彝
|1066
|34
|陳凱欣
|1386
|35
|梁子穎
|1089
|36
|葛珮帆
|1321
|37
|朱立威
|1144
|38
|陳紹雄
|1273
|39
|林琳
|1160
|40
|鄧咏駿
|954
|41
|莊家彬
|1194
|42
|李浩然
|1360
|43
|林振昇
|1311
|44
|黃國
|1187
|45
|黃錦良
|1201
|46
|簡慧敏
|1268
|47
|梁美芬
|1316
|48
|陳曼琪
|1311
|49
|陳祖光
|1067
|50
|陳仲尼
|1343
撰文：經濟通採訪組
