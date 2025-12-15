黎智英案 | 黎智英串謀勾結外國勢力等三罪罪成

《壹傳媒》創辦人黎智英與《蘋果日報》三間公司，被控「串謀發布煽動刊物罪」及一項「串謀勾結外國或者境外勢力罪」，今早3名國安法指定法官裁定，黎智英兩項串謀勾結外國勢力，及一項煽動罪名全部罪成，並指黎智英是案中主腦。

法庭將求情定在1月12日，需時4天，會就判刑盡早訂下日期。

陳日君及黎智英家人等到西九龍法院大樓聽審(AP圖)

其中判詞共855頁，但不會讀出全部內容，法官讀出第849至855頁後將於庭上派發判詞，而法官在判詞中批評，黎智英證供前後不一、不足為信，認為黎智英的助手Mark simon在背後致力為黎做事，安排與華盛頓官員會面，又形容Mark Simon是神秘人物在美遊走，為黎智英爭取支持。

黎智英在2020年8月10日首次被捕、同年12月3日起還押，他多次申請保釋外出最終均失敗告終，至今還押已逾1830天。

本案在2024年7月25日被裁定表證成立，控辯雙方在2025年8月28日完成結案陳詞，致本案審訊共歷時156日。

開庭前已有逾百人在西九龍法院大樓外輪候入庭旁聽(AP圖)

控方指控黎智英黎智英在《香港國安法》生效前後持續犯法，積極請求外國實施制裁、封鎖或其他敵對行動，嚴重危害國家安全，控方無須證明串謀協議在何時何地達成，亦無須證明被告全盤知道協議內容，只須證明各方在《香港國安法》生效後繼續依循串謀協議作出公開行為，便足以入罪。

控方又指，黎智英為整案的幕後主腦，積極與外國人士及團體聯繫，包括與美國、英國、日本，進行國際遊說，多次訪美會見時任美國副總統彭斯、國務卿蓬佩奧等高官，聘用美國國務院前資深顧問惠頓為他介紹美國參眾議員及白宮人物，惠頓作為說客會傳電郵予黎為香港出謀劃策，皆在與外國建立枱底關係，以影響中國政治，敦促外國對中港實施制裁。

本案為首宗勾結外國勢力罪的審訊，案件由3名國安法指定法官杜麗冰、李運騰和李素蘭審理。本案是首宗《香港國安法》勾結外國勢力罪的審訊，根據《國安法》，相關控罪罪成者，最高可判終身監禁。

與美方會面並主動要求制裁香港，觸犯《國安法》

黎智英串謀勾結外國勢力等三罪罪成(AP圖)

2014年，香港發生「雨傘運動」事件，黎智英遭警方逮捕，隨後黎智英自行辭去香港《蘋果日報》社長一職；同年12月14日，宣布辭去壹傳媒集團董事會主席及執行董事職務。





2019年，美國副總統彭斯及美國國務卿蓬佩奧與黎智英會面，期間討論了香港情況，包括香港修訂逃犯條例的發展及香港的獨立關稅區地位；2020年8月10日，警方國安處以涉勾結外國勢力，違反《港區國安法》為由拘捕壹傳媒黎智英等7人，而黎智英被捕罪名為涉嫌違反《國安法》第29條中，勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，另涉及串謀欺詐及煽動罪。





2020年12月3日，黎智英因被指控欺詐再次被捕，並被拒絕保釋，法院下令將其監禁至2021年4月。同年12月11日，被警方加控一項「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪，成為首名被落案控告此罪名的人。





2024年7月25日，香港法院裁定，黎智英被控「串謀勾結外國勢力」等三項國安罪名全部表面證據成立。

撰文：經濟通採訪組

