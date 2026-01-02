  • 會員
立法會選舉 | 行政長官李家超確定全體候任立法會議員宣誓有效

02/01/2026

　　政府表示，於1月1日在立法會綜合大樓會議廳進行的中華人民共和國香港特別行政區第八屆立法會議員宣誓儀式，監誓人行政長官李家超確定全體90位候任立法會議員的宣誓為有效宣誓。

 

（政府新聞處）

 

　　李家超監誓後致辭時指，宣誓代表著每名議員的莊嚴承諾與承擔。議員宣誓獲確認有效後，便正式展開履行其使命。

 

　　同時李家超對議員的工作寄予厚望，並有三個期盼。第一，是貫徹行政主導與「愛國者治港」原則相適應的方針。他表示，「愛國者治港」不是口號，必須落實在實踐中。議會運作要堅持理性、專業和建設性，實現高效高質量議政。這些是對行政立法雙方既互相制衡，又互相配合的重要考驗。

 

　　政務司司長陳國基期望，立法會與特區政府攜手合作，持續跟進宏福苑大火調查善後、重建復常等工作，聚焦經濟民生、切實解決社會深層次問題，全力融入和服務國家發展大局，充分彰顯「愛國者治港」的積極成效。

 

　　另外，有7名議員在讀出誓詞時有不清楚的地方，立法會秘書長衛碧瑤要求他們重新宣誓，包括選委界何君堯、身兼行會成員的工聯會吳秋北、新民黨陳家珮、選委界自由黨李鎮強、民建聯陳永光、工聯會李廣宇、經民聯鄧銘心。

 

李家超全程站立一小時並有拐杖在旁，特首辦指李家超患坐骨神經痛

 

李家超為新一屆立法會議員監誓時，左手不時放在茶几上支撐身體（政府新聞處）

 

　　新一屆立法會議員昨宣誓就職，由特首李家超負責監誓，全程一個多小時。惟李家超在監誓期間不時眉頭深鎖，看似不舒服。他身旁放有一個茶几，左手不時放在茶几上支撐身體，茶几旁則有一支拐杖。

 

　　特首辦回覆查詢時表示，李家超患坐骨神經痛。有骨科專科醫生指，坐骨神經痛常見原因是椎間盤突出、脊椎狹窄或梨狀肌綜合症。

 

撰文：經濟通採訪組

 

備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/01/2026 17:59
