曾國衞因健康理由辭任政制及內地事務局局長，李家超：沒有計劃再換司局長

行政長官李家超今天（27日）出席行會前會見傳媒表示，政制及內地事務局局長曾國衞早前向自己表示因為健康為由希望辭去職責，經過詳細討論後，他向中央人民政府建議免去曾國衞的職務。他祝願曾國衞身體健康，一切順利，未來將物色繼任的人選，期間政制及內地事務局副局長胡健民將會署任局長職務。

特首李家超（左）出席行政會議前表示，曾國衞早前因健康理由提出辭去政制及內地事務局局長一職

李家超表示，曾國衞一直負責帶領政制及內地事務局推動特區與內地的聯繫、合作和發展，統籌特區政府落實國家十四五規劃，協調各政策局推動和參與粵港澳大灣區建設，加強與內地的溝通、聯繫商貿及投資推廣處理特區有關人權的政策事務等各方面的工作。

曾國衞：前列腺癌指數一直上升，情況沒大改善

曾國衞解釋，自己前列腺癌指數一直上升，情況沒大改善。他又表示，自2020年獲任命為局長，多年來一直盡心盡力工作，但在高強度工作中，身體漸漸出現情況，前列腺癌指數一直上升，其中PSA值長期超過11，期間做了超聲波、刺穿手術等，有按時吃藥，但情況無改善，與醫生商量後，認為目前最好是放下工作。

國務院早前表示，依照《中華人民共和國香港特別行政區基本法》的有關規定，根據香港特別行政區行政長官李家超的建議，國務院2026年1月27日決定，免去曾國衞的政制及內地事務局局長職務。

李家超︰未有計劃再有司局長人事變動

李家超指出，坊間不時對政府運作、內部事務很有興趣、有揣測，但這些揣測都不正確，未來未有計劃對司局長有任何變動。

他指出，政府未來工作很多，首要是宏福苑、發展經濟改善民生、產業發展、北都、十五五規劃細節很快公布，香港會主動對接，也會制定香港的五年計劃。

他又指，目前任期有限，現在重新物色政制局長要花功夫，但將會努力，有決定時會公布。

李家超︰從夏寶龍感想中獲得四點領悟及看法

李家超指出，全國港澳研究會昨日（26日）舉辦專題研討會，他對港澳辦主任夏寶龍出席研討會發表感想表示，夏寶龍致辭時指出要全面準確理解習近平主席堅持和完善行政主導的精神，深入貫徹落實一國兩制方針。

對此，他表示，自己從中獲得四點領悟及看法，行政主導是基本法設置的特區政制體制，具有政治法律基礎，香港實行的政治體制是由行政長官領導的行政主導政策，包括基本法第62條賦予特區政府的一系列行政職權，包括制定和執行政策管理各項行政事務編制，並提出財政預算案和決算。

其次，李家超指出，行政主導是香港賴以成功的基石之一，實踐證明行政主導是彰顯一國兩制優勢的好制度。特區政府在中央政府直轄下實行行政主導的權力核心體系中，處於核心和主導地位，對維護特區憲制秩序，確保港人治港高度自治，實現香港高度治理，具有重要的意義。

第三，李家超指特區政府會強化當家人意識，切實擔負起治理香港第一責任人角色，香港各界要自覺鞏固和完善行政主導。

第四，李家超指新一屆立法會將肩負重任和職責使命，應監察又配合特區政府更好施政，夏寶龍主任就行政主導的詳細簡述和指導精神有很大啟發性。

撰文：經濟通採訪組

【降醇速】環保裝$199 (原價$310)，只限2天：22/1-23/1！即上樂本健/ HKTVmall: 10am開搶！► 了解詳情