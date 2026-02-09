  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

黎智英案 | 黎智英串謀勾結外國勢力等罪判囚20年，其餘8人囚6年3個月至10年

09/02/2026

　　壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》三間公司，早前被裁定串謀勾結外國勢力及串謀發布煽動刊物罪成，今早在暫代高等法院的西九龍裁判法院判刑，黎智英串謀勾結外國勢力等三罪罪成，共判囚20年，同案另外8名被告判監6年3個月至10年。

 

黎智英案 | 黎智英串謀勾結外國勢力等罪判囚20年，其餘8人囚6年3個月至10年

 

　　案中其餘被告判刑，「重光團隊」成員陳梓華判囚6年3個月，李宇軒判囚7年3個月。6名前《蘋果日報》高層當中，張劍虹被判囚6年9個月，陳沛敏判囚7年，羅偉光、林文宗和馮偉光，分別被判囚10年，楊清奇判囚7年3個月。

 

　　至於同案的《蘋果日報》三間公司亦被裁定「串謀發布煽動刊物罪」及「串謀勾結外國或者境外勢力罪」罪名成立，各被判罰款300萬4500元。

 

　　本案是《香港國安法》實施後，首宗涉及勾結外國勢力的審訊案件，由高等法院三名國安法指定法官李運騰、李素蘭及杜麗冰審理。案件在2023年12月開審，審訊超過150日。

 

李桂華：歡迎法庭重判黎智英反映案件相當嚴重，凸顯幕後推手角色

 

　　警務處國安處總警司李桂華表示，歡迎法庭重判黎智英20年監禁，顯示法庭確定他的罪行是相當嚴重，亦凸顯罪魁禍首和幕後推手的角色。

 

　　李桂華指出，黎智英勾結外國勢力對自己的國家和城市進行制裁，在香港亦透過自己的「傳媒王國」和一手培植出來的激進份子，進行反政府的煽動性宣傳，其實是想造成裏應外合情況，行為極度卑劣。

 

　　他表示，回想由拘捕黎智英開始，到今日判刑，歷時5年半，經過156日審訊，其中黎智英自辯56日，案件涉及逾2000項證物，法庭以最嚴謹的刑事舉證標準及公開透明程序進行，是本港法治精神最佳寫照。他續稱，調查仍未結束，不便透露調查細節，會與律政司商討會否覆核各被告的刑期。

 

　　李桂華又指，黎智英在求情階段，指他年老、身體有毛病及長期被單獨囚禁，但他身體毛病已得到適切治療，單獨囚禁亦由他個人申請，明顯地黎智英對香港無做過甚麼好事，能作為求情理由。

 

撰文：經濟通採訪組

【你點睇？】黎智英國安案判囚廿年，你點睇判刑結果？你認為西方啟動談判的可能性如何？► 立即投票

返回香港政情

相關資料 - 

異動股

異動股

08115

上海青浦消防

11.500

異動股

02546

智匯礦業

18.690

異動股

03690

美團－Ｗ

82.150

更多香港政情

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 49,500.93
    +48.95 (+0.099%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,836.17
    +3.41 (+0.050%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 22,546.67
    -50.48 (-0.223%)
精選預託證券 More
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰跌133.093
變動率︰-1.890%
較港股︰-1.92%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰跌404.358
變動率︰-1.907%
較港股︰-0.21%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰跌80.067
變動率︰-2.822%
較港股︰-0.29%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌14.521
變動率︰-3.007%
較港股︰+1.47%
精選中資美股 More
YUMC 百勝中國
按盤價(USD)︰升55.420
變動率︰+3.299%
NTES 網易
按盤價(USD)︰升120.610
變動率︰+2.065%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰跌155.730
變動率︰-1.890%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌11.250
變動率︰-2.003%
精選美股 More
RIVN
Rivian Automotive
按盤價(USD)︰升17.730
變動率︰+26.643%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升164.320
變動率︰+16.465%
GOLD
Gold.com Inc.
按盤價(USD)︰升60.910
變動率︰+5.563%
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰升42.230
變動率︰+5.285%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 15/02/2026 15:32 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：13/02/2026 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 15/02/2026 15:32 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 08115 上海青浦消防
  • 11.500
  • 02546 智匯礦業
  • 18.690
  • 03690 美團－Ｗ
  • 82.150
  • 01757 俊裕地基
  • 9.870
  • 09903 天數智芯
  • 268.600
股份推介
  • 00992 聯想集團
  • 9.260
  • 目標︰$12.00
  • 03750 寧德時代
  • 517.500
  • 目標︰$582.00
  • 06823 香港電訊－ＳＳ
  • 12.020
  • 目標︰$12.60以上
  • 03320 華潤醫藥
  • 4.610
  • 目標︰--
  • 03339 中國龍工
  • 3.350
  • 目標︰$4.20
人氣股
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 36.840
  • 09992 泡泡瑪特
  • 247.400
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 155.400
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.640
  • 00700 騰訊控股
  • 532.000
報章貼士
  • 03996 中國能源建設
  • 1.200
  • 目標︰$1.50
  • 06865 福萊特玻璃
  • 11.450
  • 目標︰$14.00
  • 01209 華潤萬象生活
  • 48.020
  • 目標︰$53.00
熱炒概念股
即時重點新聞

13/02/2026 17:00  《盤後部署》北水收爐前淨流入202億元撈底港股，百度料百天線見底可博反彈

13/02/2026 18:31  【恒指季檢】寧德時代、洛陽鉬業及老鋪黃金染藍，成分股數目增至90隻

13/02/2026 18:37  【恒指季檢】國指加入貝殼及地平線機器人，剔除潤啤及蒙牛

13/02/2026 17:12  港交所(00388)據報研擴大以保密形式申請IPO適用範圍，以提升競爭力

13/02/2026 15:45  東亞：料今年上半年淨息差保持平穩，不排除未來為香港及內地商業房地產進行撥備

13/02/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入逾２０２億元，買盈富基金沽泡泡瑪特

13/02/2026 08:51  【大行炒Ｄ乜】華虹績後獲大行升目標，高盛看淡IP股削泡泡瑪特目標近一成半

13/02/2026 16:23  《財資快訊》美電升報７﹒８１６４，一周拆息較上日微升１５基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 蕭猷華：春節假期後，恒指向上突破機會大新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

一周部署 | 寧德時代洛鉬老鋪黃金染藍，新年收爐觀望美關鍵通脹數據新文章
人氣文章

新聞>生財有道

定期存款 | 一周定存合集，銀行推新春港元定存優惠兼現金獎賞，PAObank1個月高達12厘，星展2個月最高6厘新文章
品味生活
生活
人氣文章

手機情報站．徐帥

POCO M8 5G登場｜硬件性能與影像技術全面升級，千元高性價娛樂拍檔新文章
人氣文章

容我世說．張翠容

文明燈塔崩壞，普世價值何去何從
人氣文章

玄來更精彩．黃美雲

馬年九宮飛星︱正南五黃忌紅色、動土＋化煞方法，東南九紫位放鮮花催財旺桃花
DIVA CHANNEL
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

充滿春天氣息的新中式創意宴！魚籽醬魷魚薺菜卷、青檸紫菜燉海膽圓貝，春意洋溢鮮味滿盈！ 新文章
人氣文章

Fashion Feature

情人節2026｜Last Minute 送禮提案！Anteprima心型Wirebag、Diptyque玫瑰香氛蠟燭，儀式感Max！
人氣文章

Fitness & Wellness Feature

2026年星座戀愛運程（二）：獅子座、處女座、天秤座、天蠍座！ 哪個星座危機感重？誰與伴侶缺乏透明度？塔羅師美子剖析
健康好人生 Health Channel
人氣文章
食物安全警示｜內地瓜子疑遭染色恐致癌，浸清水5分鐘竟變五顏六色新文章
人氣文章
老花的迷思：滴藥水都可以解決老花問題？做過近視激光矯視就唔可以再做老花激光矯視？
人氣文章
醫美風險警示｜韓團AOA前成員權珉娥32歲臉頰二級燒傷，恐留疤毀容
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/02/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/02/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 14/02/2026 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 13/02/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話15/02/2026
港股 | 蕭猷華：春節假期後，恒指向上突破機會大
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

文明燈塔崩壞，普世價值何去何從

11/02/2026 18:18

大國博弈

關稅戰 | 特朗普政府據悉擬將大型科技公司排除在下一輪晶片關...

10/02/2026 10:33

關稅戰

日圓 | 吳永強：高市政府大勝後日圓走向

09/02/2026 13:30

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區