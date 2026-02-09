黎智英案 | 黎智英串謀勾結外國勢力等罪判囚20年，其餘8人囚6年3個月至10年

壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》三間公司，早前被裁定串謀勾結外國勢力及串謀發布煽動刊物罪成，今早在暫代高等法院的西九龍裁判法院判刑，黎智英串謀勾結外國勢力等三罪罪成，共判囚20年，同案另外8名被告判監6年3個月至10年。

案中其餘被告判刑，「重光團隊」成員陳梓華判囚6年3個月，李宇軒判囚7年3個月。6名前《蘋果日報》高層當中，張劍虹被判囚6年9個月，陳沛敏判囚7年，羅偉光、林文宗和馮偉光，分別被判囚10年，楊清奇判囚7年3個月。

至於同案的《蘋果日報》三間公司亦被裁定「串謀發布煽動刊物罪」及「串謀勾結外國或者境外勢力罪」罪名成立，各被判罰款300萬4500元。

本案是《香港國安法》實施後，首宗涉及勾結外國勢力的審訊案件，由高等法院三名國安法指定法官李運騰、李素蘭及杜麗冰審理。案件在2023年12月開審，審訊超過150日。

李桂華：歡迎法庭重判黎智英反映案件相當嚴重，凸顯幕後推手角色

警務處國安處總警司李桂華表示，歡迎法庭重判黎智英20年監禁，顯示法庭確定他的罪行是相當嚴重，亦凸顯罪魁禍首和幕後推手的角色。

李桂華指出，黎智英勾結外國勢力對自己的國家和城市進行制裁，在香港亦透過自己的「傳媒王國」和一手培植出來的激進份子，進行反政府的煽動性宣傳，其實是想造成裏應外合情況，行為極度卑劣。

他表示，回想由拘捕黎智英開始，到今日判刑，歷時5年半，經過156日審訊，其中黎智英自辯56日，案件涉及逾2000項證物，法庭以最嚴謹的刑事舉證標準及公開透明程序進行，是本港法治精神最佳寫照。他續稱，調查仍未結束，不便透露調查細節，會與律政司商討會否覆核各被告的刑期。

李桂華又指，黎智英在求情階段，指他年老、身體有毛病及長期被單獨囚禁，但他身體毛病已得到適切治療，單獨囚禁亦由他個人申請，明顯地黎智英對香港無做過甚麼好事，能作為求情理由。

撰文：經濟通採訪組

