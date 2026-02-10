  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

黎智英案 | 李家超：黎智英蓄意製造社會對立美化暴力，判刑是彰顯法治、伸張正義

10/02/2026

　　行政長官李家超於行會前見記者表示，黎智英罪行滔天，惡貫滿盈，被重判入獄20年，彰顯法治，伸張正義，並指出黎智英長期利用《蘋果日報》荼毒市民，煽動仇恨歪曲事實，蓄意製造社會對立，美化暴力，公然乞求外部勢力制裁中國、制裁香港特區，犧牲人民福祉，賣國禍港，損害國家和香港特區利益，罪證纍纍，罪有應得。

 

黎智英案 | 李家超：黎智英蓄意製造社會對立美化暴力，判刑是彰顯法治、伸張正義

 

　　李家超有指出，法庭早前頒下的裁決，清楚指出黎智英是案中的主腦，控制和利用《蘋果日報》荼毒社會並勾結外國勢力，而黎智英的歹毒同謀，跨越香港國安法實施前後，目的是勾結外國勢力，損害香港和中國的利益，無恥地充當外部勢力的爪牙，危害國家安全，法庭依法地對各個勢力作出重判，彰顯了法治和公義。

 

　　但李家超指出，社會已承受沉重代價，在黎智英和他所操控《蘋果日報》的荼毒下，部分市民，尤其是青年人，被誤導而違反法律，變得激進暴戾。截至去年底有2400多人因「黑暴」期間所犯的各種罪行，承擔法律後果，可見黎智英團夥及《蘋果日報》的惡貫滿盈。

 

　　李家超又指，香港特區政府已完成《基本法》第23條本地立法，制定了《維護國家安全條例》，而《香港國安法》和《維護國家安全條例》渾然一體，築起維護國家安全的法律屏障，特區會堅定不移維護國家安全，保障香港市民的合法權益，全力防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動，履行天經地義的維護國家安全責任。

 

撰文：經濟通採訪組

 

【你點睇？】黎智英國安案判囚廿年，你點睇判刑結果？你認為西方啟動談判的可能性如何？► 立即投票

返回香港政情

相關資料 - 

異動股

異動股

08115

上海青浦消防

11.500

異動股

02546

智匯礦業

18.690

異動股

03690

美團－Ｗ

82.150

更多香港政情

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 49,500.93
    +48.95 (+0.099%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,836.17
    +3.41 (+0.050%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 22,546.67
    -50.48 (-0.223%)
精選預託證券 More
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰跌133.093
變動率︰-1.890%
較港股︰-1.92%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰跌404.358
變動率︰-1.907%
較港股︰-0.21%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰跌80.067
變動率︰-2.822%
較港股︰-0.29%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌14.521
變動率︰-3.007%
較港股︰+1.47%
精選中資美股 More
YUMC 百勝中國
按盤價(USD)︰升55.420
變動率︰+3.299%
NTES 網易
按盤價(USD)︰升120.610
變動率︰+2.065%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰跌155.730
變動率︰-1.890%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌11.250
變動率︰-2.003%
精選美股 More
RIVN
Rivian Automotive
按盤價(USD)︰升17.730
變動率︰+26.643%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升164.320
變動率︰+16.465%
GOLD
Gold.com Inc.
按盤價(USD)︰升60.910
變動率︰+5.563%
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰升42.230
變動率︰+5.285%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 15/02/2026 15:32 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：13/02/2026 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 15/02/2026 15:32 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 08115 上海青浦消防
  • 11.500
  • 02546 智匯礦業
  • 18.690
  • 03690 美團－Ｗ
  • 82.150
  • 01757 俊裕地基
  • 9.870
  • 02768 國恩科技
  • 51.550
股份推介
  • 00992 聯想集團
  • 9.260
  • 目標︰$12.00
  • 03750 寧德時代
  • 517.500
  • 目標︰$582.00
  • 06823 香港電訊－ＳＳ
  • 12.020
  • 目標︰$12.60以上
  • 03320 華潤醫藥
  • 4.610
  • 目標︰--
  • 03339 中國龍工
  • 3.350
  • 目標︰$4.20
人氣股
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 36.840
  • 09992 泡泡瑪特
  • 247.400
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 155.400
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.640
  • 00700 騰訊控股
  • 532.000
報章貼士
  • 03996 中國能源建設
  • 1.200
  • 目標︰$1.50
  • 06865 福萊特玻璃
  • 11.450
  • 目標︰$14.00
  • 01209 華潤萬象生活
  • 48.020
  • 目標︰$53.00
熱炒概念股
即時重點新聞

13/02/2026 17:00  《盤後部署》北水收爐前淨流入202億元撈底港股，百度料百天線見底可博反彈

13/02/2026 18:31  【恒指季檢】寧德時代、洛陽鉬業及老鋪黃金染藍，成分股數目增至90隻

13/02/2026 18:37  【恒指季檢】國指加入貝殼及地平線機器人，剔除潤啤及蒙牛

13/02/2026 17:12  港交所(00388)據報研擴大以保密形式申請IPO適用範圍，以提升競爭力

13/02/2026 15:45  東亞：料今年上半年淨息差保持平穩，不排除未來為香港及內地商業房地產進行撥備

13/02/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入逾２０２億元，買盈富基金沽泡泡瑪特

13/02/2026 08:51  【大行炒Ｄ乜】華虹績後獲大行升目標，高盛看淡IP股削泡泡瑪特目標近一成半

13/02/2026 16:23  《財資快訊》美電升報７﹒８１６４，一周拆息較上日微升１５基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 蕭猷華：春節假期後，恒指向上突破機會大新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

一周部署 | 寧德時代洛鉬老鋪黃金染藍，新年收爐觀望美關鍵通脹數據新文章
人氣文章

新聞>生財有道

定期存款 | 一周定存合集，銀行推新春港元定存優惠兼現金獎賞，PAObank1個月高達12厘，星展2個月最高6厘新文章
品味生活
生活
人氣文章

娛樂

恒基李家誠入稟控告周秀娜誹謗及騷擾，強調並不相識，斥奔喪期間「傷口灑鹽」 新文章
人氣文章

手機情報站．徐帥

POCO M8 5G登場｜硬件性能與影像技術全面升級，千元高性價娛樂拍檔新文章
人氣文章

熱話 Feature

新春天氣預報︱年廿九東北季候風＋潮濕有霧＋初一大風稍涼＋初二煙花夜最低14度
DIVA CHANNEL
人氣文章

ChatENT．月巴氏

懷緬2016？那一年我們被哪些電影感動過？
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

沉浸於米蘭浪漫氛圍的步行路線：十五世紀古堡、小型博物館、在地人推薦特色餐館！
人氣文章

建築.藝術.遠方．趙健明 Janice Chiu

基隆的百年風景：從漁港、夜市到美術館，感受煙火日常與當代藝術 新文章
健康好人生 Health Channel
人氣文章
飲食陷阱｜47歲婦愛煲湯腦出血亡，醫生揭2類高危湯恐致癌
人氣文章
捐血救人｜癌症好友啟發沙田威院仁醫堅持捐血，離世後盼器官捐贈延續大愛
人氣文章
水腫｜是不是因為喝水太多？有可能暗藏健康危機！4招助你輕鬆消水腫
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/02/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/02/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 14/02/2026 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 13/02/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話15/02/2026
港股 | 蕭猷華：春節假期後，恒指向上突破機會大
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

文明燈塔崩壞，普世價值何去何從

11/02/2026 18:18

大國博弈

關稅戰 | 特朗普政府據悉擬將大型科技公司排除在下一輪晶片關...

10/02/2026 10:33

關稅戰

日圓 | 吳永強：高市政府大勝後日圓走向

09/02/2026 13:30

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區