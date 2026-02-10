黎智英案 | 李家超：黎智英蓄意製造社會對立美化暴力，判刑是彰顯法治、伸張正義

行政長官李家超於行會前見記者表示，黎智英罪行滔天，惡貫滿盈，被重判入獄20年，彰顯法治，伸張正義，並指出黎智英長期利用《蘋果日報》荼毒市民，煽動仇恨歪曲事實，蓄意製造社會對立，美化暴力，公然乞求外部勢力制裁中國、制裁香港特區，犧牲人民福祉，賣國禍港，損害國家和香港特區利益，罪證纍纍，罪有應得。

李家超有指出，法庭早前頒下的裁決，清楚指出黎智英是案中的主腦，控制和利用《蘋果日報》荼毒社會並勾結外國勢力，而黎智英的歹毒同謀，跨越香港國安法實施前後，目的是勾結外國勢力，損害香港和中國的利益，無恥地充當外部勢力的爪牙，危害國家安全，法庭依法地對各個勢力作出重判，彰顯了法治和公義。

但李家超指出，社會已承受沉重代價，在黎智英和他所操控《蘋果日報》的荼毒下，部分市民，尤其是青年人，被誤導而違反法律，變得激進暴戾。截至去年底有2400多人因「黑暴」期間所犯的各種罪行，承擔法律後果，可見黎智英團夥及《蘋果日報》的惡貫滿盈。

李家超又指，香港特區政府已完成《基本法》第23條本地立法，制定了《維護國家安全條例》，而《香港國安法》和《維護國家安全條例》渾然一體，築起維護國家安全的法律屏障，特區會堅定不移維護國家安全，保障香港市民的合法權益，全力防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動，履行天經地義的維護國家安全責任。

撰文：經濟通採訪組

