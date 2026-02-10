李家超：巴拿馬政府裁決損害投資者信心，希望當局認真保障企業合法權益

行政長官李家超在行會前見記者時表示，就巴拿馬最高法院所指，巴拿馬港口公司與巴拿馬政府簽署續約經營兩個港口違憲，特區政府表示強烈不滿，並指出特區政府的態度是清晰的，反對任何外國政府在國際經貿關係中使用脅迫、施壓或者其他不合理的政治手段。

（資料圖片）

李家超又指，商務及經濟發展局已於上星期召見巴拿馬駐港總領事，表達對裁決的強烈不滿，認為巴拿馬對合法經貿關係的出爾反爾，破壞了巴拿馬的信用，將對當地的營商環境和經濟發展造成深遠的損害，並嚴重破壞國際貿易規則。

特區政府敦促巴拿馬政府尊重合約精神，為當地依法營運的企業提供公平公正的營商環境，確保企業的合法權益不受干預。他又指，香港企業在巴拿馬經營和投資應該獲得公平和合理的待遇和保障；中國外交部亦清晰表明，中方將採取必要措施，堅決維護中方企業的正當合法權益，特區政府將會全面支持和配合國家所採取的措施。

李家超相信，今次的事件已經損害投資者對巴拿馬政府當地的營商環境信心，會審視現在和未來在當地的投資，希望巴拿馬當局認真保障合約精神、認真保障企業的合法利益。

撰文：經濟通採訪組

【你點睇？】美國最高法院裁定特朗普關稅違法，你認為對市場有何影響？► 立即投票