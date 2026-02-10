  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯

李家超：巴拿馬政府裁決損害投資者信心，希望當局認真保障企業合法權益

10/02/2026

　　行政長官李家超在行會前見記者時表示，就巴拿馬最高法院所指，巴拿馬港口公司與巴拿馬政府簽署續約經營兩個港口違憲，特區政府表示強烈不滿，並指出特區政府的態度是清晰的，反對任何外國政府在國際經貿關係中使用脅迫、施壓或者其他不合理的政治手段。

 

李家超：巴拿馬政府裁決損害投資者信心，希望當局認真保障企業合法權益

（資料圖片）

 

　　李家超又指，商務及經濟發展局已於上星期召見巴拿馬駐港總領事，表達對裁決的強烈不滿，認為巴拿馬對合法經貿關係的出爾反爾，破壞了巴拿馬的信用，將對當地的營商環境和經濟發展造成深遠的損害，並嚴重破壞國際貿易規則。

 

　　特區政府敦促巴拿馬政府尊重合約精神，為當地依法營運的企業提供公平公正的營商環境，確保企業的合法權益不受干預。他又指，香港企業在巴拿馬經營和投資應該獲得公平和合理的待遇和保障；中國外交部亦清晰表明，中方將採取必要措施，堅決維護中方企業的正當合法權益，特區政府將會全面支持和配合國家所採取的措施。

 

　　 李家超相信，今次的事件已經損害投資者對巴拿馬政府當地的營商環境信心，會審視現在和未來在當地的投資，希望巴拿馬當局認真保障合約精神、認真保障企業的合法利益。

 

撰文：經濟通採訪組

 

【你點睇？】美國最高法院裁定特朗普關稅違法，你認為對市場有何影響？► 立即投票

返回香港政情

相關資料 - 

異動股

異動股

02588

中銀航空租賃

91.950

異動股

09988

阿里巴巴－Ｗ

148.000

異動股

01709

德林控股

1.510

更多香港政情

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 49,197.89
    +393.83 (+0.807%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,891.19
    +53.44 (+0.782%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 22,879.94
    +252.66 (+1.117%)
精選預託證券 More
00001 長和
按盤價(HKD)︰跌62.503
變動率︰-1.358%
較港股︰-0.08%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰跌522.752
變動率︰-1.699%
較港股︰+0.53%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰跌70.201
變動率︰-2.350%
較港股︰+0.57%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌7.134
變動率︰-2.527%
較港股︰-7.23%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升46.262
變動率︰+7.262%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰升10.855
變動率︰+2.406%
YUMC 百勝中國
按盤價(USD)︰升55.710
變動率︰+0.942%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌1.750
變動率︰-2.235%
精選美股 More
AMD
超威半導體
按盤價(USD)︰升215.312
變動率︰+9.518%
TWLO
Twilio
按盤價(USD)︰升114.510
變動率︰+5.539%
RBLX
Roblox Corp
按盤價(USD)︰升65.820
變動率︰+5.430%
INTC
英特爾
按盤價(USD)︰升45.993
變動率︰+5.416%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 24/02/2026 12:54 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：24/02/2026 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 24/02/2026 12:54 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 02588 中銀航空租賃
  • 91.950
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 148.000
  • 01709 德林控股
  • 1.510
  • 01617 南方通信
  • 0.490
  • 03323 中國建材
  • 7.030
股份推介
  • 00148 建滔集團
  • 39.500
  • 目標︰$42.00
  • 00666 瑞浦蘭鈞
  • 15.490
  • 目標︰--
  • 00083 信和置業
  • 13.260
  • 目標︰$16.00
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.610
  • 目標︰$3.50
  • 00100 MINIMAX-WP
  • 880.000
  • 目標︰$700.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 520.000
  • 00005 滙豐控股
  • 135.300
  • 00388 香港交易所
  • 413.600
  • 09992 泡泡瑪特
  • 233.800
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 148.000
報章貼士
  • 02706 海致科技集團
  • 122.100
  • 目標︰$160.00
  • 00763 中興通訊
  • 27.620
  • 目標︰$31.00
  • 09980 東鵬飲料
  • 249.000
  • 目標︰$275.00
熱炒概念股
即時重點新聞

24/02/2026 17:07  《盤後部署》北水復市日內急轉彎淨流入31億元，滙控缺乏回購利好有下行壓力

24/02/2026 17:42  國泰航空(00293)1月載客量按年升11%，載貨量升5%

24/02/2026 16:49  【企業盈警】華置(00127)料去年虧損收窄75%至85%，收入跌最多15%

24/02/2026 16:26  《本港樓市》東亞銀行據報正出售原由陳紅天持有的歌賦山道豪宅，作價10億元

24/02/2026 15:37  外交部：中方在巴拿馬港口問題上的立場明確，堅決維護企業合法權益

24/02/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入３１﹒３１億元，買南方恒生科技沽泡泡瑪特

24/02/2026 08:52  【大行炒Ｄ乜】大摩升中銀香港目標惟續籲低配，滙證普升本地公用股目標

24/02/2026 16:25  《財資快訊》美電升報７﹒８２１９，一周拆息較上日微軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | A股馬年紅盤收升，人幣升破6.89關，40家日企被管制新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

渣打 | 上季稅前多賺2%遜預期，惟派息大增兼斥15億美元回購，股價先跌後倒升可部署吸納？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指全日跌491點收報26590，北水回歸，藥股包辦藍籌跌幅頭兩位新文章
品味生活
生活
人氣文章

智叻生活．Ada Chow

AI效率與人類創造力如何平衡 企業創新文化與人機協作新思維新文章
人氣文章

快樂退休．曾智華

人人講《夜王》 新文章
人氣文章

台灣熱話．姚超文

趁過年飽嚐宮廟美食新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

先行入手．Onki Chan

2026 上班族平底鞋指南！CHANEL、Maison Margiela、LOEWE 9大人氣款色推薦
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

農曆新年大飲大食令血糖飆升？營養師教你5個「控醣」秘訣
人氣文章

先行入手．Onki Chan

揭開石原里美、金高銀私服愛牌魅力！認識日系怪誕建築感剪裁 ENFÖLD
健康好人生 Health Channel
人氣文章
治療前列腺癌新方法──局部治療：HIFU／冷凍／微波消融／電穿孔，副作用少，最快即日可出院！ 新文章
人氣文章
名人保養｜劉青雲夫婦遊河南被捕獲，58歲郭藹明凍齡美貌及氣質獲激讚
人氣文章
藥物安全警示｜醫生最不推薦10大成藥排行榜，第1名港人遊日必買恐損健康 新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/02/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/02/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 25/02/2026 01:54
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 24/02/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事24/02/2026
神州經脈 | A股馬年紅盤收升，人幣升破6.89關，40家日企被管制
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中美戰機黃海對峙，給台海帶來何種危險訊號？

24/02/2026 16:25

大國博弈

關稅戰 | 特朗普新10%全球關稅午後正式生效，15%關稅尚...

24/02/2026 13:42

關稅戰

預算前瞻 | 德勤建議單一家辦主體享統一8.25%利得稅率優...

23/02/2026 16:12

2026-27年度財政預算案

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區