兩會焦點 | 夏寶龍會見李家超，讚揚特區政府工作取得成效，冀制定好香港首個五年規劃

04/03/2026

　　中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍，在北京會見將列席十四屆全國人大四次會議開幕會的行政長官李家超。

 

兩會焦點 | 夏寶龍會見李家超，讚揚特區政府工作取得成效，冀制定好香港首個五年規劃

中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍（右）在北京會見行政長官李家超（左）（港澳辦官網圖片）

 

　　夏寶龍表示，李家超帶領特區管治團隊堅決貫徹落實國家主席習近平，關於港澳工作的重要講話精神和中央決策部署，勇於擔當、積極進取，堅定維護國家安全，全力推動高質量發展，特區各領域工作取得顯著成效。

 

　　夏寶龍表示，去年12月習近平聽取李家超述職報告時強調，香港要主動對接國家「十五五」規劃。全國人大會議即將審查「十五五」規劃綱要草案，相信特區政府和社會各界一定會把握機遇，著眼國家發展大局，立足香港自身實際，制定好香港首個五年規劃，堅持和完善行政主導，不斷提升依法治理效能，充分發揮香港背靠祖國、聯通世界獨特優勢和重要作用，鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，加快建設國際創新科技中心，打造國際高端人才集聚高地，在融入和服務國家發展大局中實現更好發展。

 

撰文：經濟通採訪組

 

撰文：經濟通採訪組

