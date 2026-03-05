兩會焦點 | 李家超：主動對接「十五五」規劃，制定具宏觀性、戰略性和前瞻性香港五年規劃

正在北京列席人大會議開幕的行政長官李家超表示，對於國務院總理李強的政府工作報告感到十分鼓舞和振奮人心。

行政長官李家超（第二排中）在北京列席人大會議開幕（政府新聞處圖片）

他表示，今年是國家「十五五」規劃的開局之年，也是進一步全面深化改革的重要一年，對「一國兩制」實踐具有重要意義。香港特區政府會切實履行第一責任人的角色，堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針，團結社會各界進一步全面深化改革，更好發揮「一國兩制」制度優勢和香港獨特的國際化優勢，打開發展新天地，全力發展經濟、改善民生，發掘新增長點。

制定具宏觀性、戰略性和前瞻性香港五年規劃

李家超表示，他會領導特區政府構建系統性的政策框架，主動對接國家「十五五」規劃，對重點發展領域作出更全面、更精準、更細緻的戰略部署，並制定具宏觀性、戰略性和前瞻性的首份香港五年規劃。

他指出，各政策局已按他早前的指示成立預備小組並開展準備工作，預備小組會轉為對接「十五五」規劃編制小組並全速工作，在今年內完成香港五年規劃，勾勒未來五年香港的發展願景、核心目標、重點領域和重大舉措，為香港社會經濟民生發展提供清晰的路線圖和時間表，推動香港更好融入和服務國家發展大局。

積極開拓新興市場，將把國際資金「引進來」

李家超表示，特區政府會繼續鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，全力建設國際創新科技中心和國際高端人才集聚高地，同時推動更多高增值產業落戶北部都會區。香港在繼續鞏固與傳統經濟體聯繫的同時，會積極開拓新興市場。他指出，特區政府已成立內地企業出海專班，對接內地蓬勃發展的生產力、香港國際知名的專業服務、環球買家的殷切需求，攜手優質企業「走出去」、把國際資金「引進來」，扎實推動經濟高質量發展。

他又指，特區政府亦將以更大力度保障和改善民生，並為青年的向上流動搭建更廣闊的舞台。另外，香港會持續提升國際競爭力，深化國際交往合作，強化內聯外通的橋樑作用，實現香港更好發展，為強國建設、民族復興偉業作出更大貢獻。

撰文：經濟通採訪組

