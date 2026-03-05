  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯

兩會焦點 | 李家超：主動對接「十五五」規劃，制定具宏觀性、戰略性和前瞻性香港五年規劃

05/03/2026

　　正在北京列席人大會議開幕的行政長官李家超表示，對於國務院總理李強的政府工作報告感到十分鼓舞和振奮人心。

 

兩會焦點 | 李家超：主動對接「十五五」規劃，制定具宏觀性、戰略性和前瞻性香港五年規劃

行政長官李家超（第二排中）在北京列席人大會議開幕（政府新聞處圖片）

 

　　他表示，今年是國家「十五五」規劃的開局之年，也是進一步全面深化改革的重要一年，對「一國兩制」實踐具有重要意義。香港特區政府會切實履行第一責任人的角色，堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針，團結社會各界進一步全面深化改革，更好發揮「一國兩制」制度優勢和香港獨特的國際化優勢，打開發展新天地，全力發展經濟、改善民生，發掘新增長點。

 

制定具宏觀性、戰略性和前瞻性香港五年規劃

 

　　李家超表示，他會領導特區政府構建系統性的政策框架，主動對接國家「十五五」規劃，對重點發展領域作出更全面、更精準、更細緻的戰略部署，並制定具宏觀性、戰略性和前瞻性的首份香港五年規劃。

 

　　他指出，各政策局已按他早前的指示成立預備小組並開展準備工作，預備小組會轉為對接「十五五」規劃編制小組並全速工作，在今年內完成香港五年規劃，勾勒未來五年香港的發展願景、核心目標、重點領域和重大舉措，為香港社會經濟民生發展提供清晰的路線圖和時間表，推動香港更好融入和服務國家發展大局。

 

積極開拓新興市場，將把國際資金「引進來」

 

　　李家超表示，特區政府會繼續鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，全力建設國際創新科技中心和國際高端人才集聚高地，同時推動更多高增值產業落戶北部都會區。香港在繼續鞏固與傳統經濟體聯繫的同時，會積極開拓新興市場。他指出，特區政府已成立內地企業出海專班，對接內地蓬勃發展的生產力、香港國際知名的專業服務、環球買家的殷切需求，攜手優質企業「走出去」、把國際資金「引進來」，扎實推動經濟高質量發展。

 

　　他又指，特區政府亦將以更大力度保障和改善民生，並為青年的向上流動搭建更廣闊的舞台。另外，香港會持續提升國際競爭力，深化國際交往合作，強化內聯外通的橋樑作用，實現香港更好發展，為強國建設、民族復興偉業作出更大貢獻。

 

撰文：經濟通採訪組

 

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回香港政情

相關資料 - 

異動股

異動股

02503

中深建業

0.340

異動股

02911

希迪智駕

22.940

異動股

01643

現代中藥集團

1.670

更多香港政情

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 46,933.25
    -568.30 (-1.196%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,676.17
    -63.85 (-0.947%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 22,219.02
    -168.66 (-0.753%)
精選預託證券 More
00001 長和
按盤價(HKD)︰跌59.520
變動率︰-1.615%
較港股︰+1.22%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰跌81.639
變動率︰-2.293%
較港股︰-0.20%
01398 工商銀行
按盤價(HKD)︰跌6.145
變動率︰-2.644%
較港股︰-2.77%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌7.034
變動率︰-5.263%
較港股︰-4.17%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升42.100
變動率︰+3.010%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰跌100.620
變動率︰-1.324%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌10.470
變動率︰-1.598%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌1.395
變動率︰-3.125%
精選美股 More
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰升55.090
變動率︰+4.893%
COKE
可口可樂裝瓶
按盤價(USD)︰跌198.230
變動率︰-3.014%
GOLD
Gold.com Inc.
按盤價(USD)︰跌50.180
變動率︰-4.273%
M
梅西百貨
按盤價(USD)︰跌17.480
變動率︰-4.324%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 09/03/2026 09:55 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：09/03/2026 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 09/03/2026 09:55 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 02503 中深建業
  • 0.340
  • 02911 希迪智駕
  • 22.940
  • 01643 現代中藥集團
  • 1.670
  • 02513 智譜
  • 575.000
  • 00100 MINIMAX-WP
  • 997.000
股份推介
  • 02388 中銀香港
  • 41.280
  • 目標︰$47.00
  • 01083 港華智慧能源
  • 3.800
  • 目標︰$5.50
  • 09911 赤子城科技
  • 10.090
  • 目標︰--
  • 00669 創科實業
  • 113.900
  • 目標︰$135.00
  • 00288 萬洲國際
  • 9.500
  • 目標︰$11.00
人氣股
  • 00005 滙豐控股
  • 129.900
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 128.700
  • 00700 騰訊控股
  • 516.000
  • 02628 中國人壽
  • 28.580
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 33.680
報章貼士
  • 00883 中國海洋石油
  • 27.500
  • 目標︰--
  • 00220 統一企業中國
  • 8.170
  • 目標︰$8.90
  • 02629 MIRXES-B
  • 14.810
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

09/03/2026 17:06  《盤後部署》恒指兩萬五關再見支持兼收復下跌裂口，中電守50天線彰避險價值

09/03/2026 17:38  按證公司優化安老按揭計劃，定息按揭首30年年利率降至4厘，實行綠色推廣

09/03/2026 17:25  《神州能源》發改委：三大油企及同業要做好成品油生產和調運，確保供應穩定

09/03/2026 17:06  《神州能源》內地汽柴油價每噸分別上調695元、670元，近四年最大漲幅

09/03/2026 17:54  和電(00215)全年盈轉虧2500萬元，派息5.21仙

09/03/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入逾３７２億元，買盈富基金沽中石化

09/03/2026 08:51  【大行炒Ｄ乜】摩通升中海油評級至超配，瑞銀削賭股目標惟升金沙新濠評級

09/03/2026 16:23  《財資快訊》美電軟報７﹒８１３４，隔夜拆息較上日軟至１﹒３…

專題透視
人氣文章

新聞>生財有道

定期存款 | 銀行推高息短存吸避險資金，富融2周存款期最高25厘，中資行7天定存15厘新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | CPI創近三年高，滬指失四千一，大廠紛部署「AI龍蝦」新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

中東戰火 | 局勢升級油價曾飆三成，三桶油先升後回可以點部署？新文章
品味生活
生活
人氣文章

港是港非．李慕飛

外匯基金是否需要活化？新文章
人氣文章

Member Zone Feature

【讚好有禮】賞：《再見UFO》戲飛！新文章
人氣文章

立會透視鏡．馬天娜

民記小花被「華麗求婚」，政壇路進入倒數？新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion Feature

告別迷你時代！大容量手袋當道，Chanel到Balenciaga誰能裝下你的生活？
人氣文章

愛情求生指南．Yuen Cheung

單身派對=大型的真人版生存遊戲：單身派對趣事實錄 新文章
人氣文章

Art & Living Feature

《金多寶》與《夜王》：努力作出變奏的賀歲片
健康好人生 Health Channel
人氣文章
致癌習慣警示｜醫生揭4大壞習慣癌細胞最愛，4部位最易養癌新文章
人氣文章
今期素食譜推薦：小椰菜球小炒　一念快樂，主導權在自己手
人氣文章
柏金遜症警示｜63歲黃文標自爆患病，手震動作緩慢平衡欠佳
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/03/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/03/2026 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 09/03/2026 21:54
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 09/03/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章生財有道09/03/2026
定期存款 | 銀行推高息短存吸避險資金，富融2周存款期最高25厘，中資行7天定存15厘
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

伊朗 | FOCUS | 極端油價仍未至，糧食危機暗發酵

09/03/2026 14:36

中東戰火

說說心理話

【兩會焦點】全國人大：今年將加強人工智能等領域立法研究

09/03/2026 10:09

聚焦兩會2026

美國想在伊朗投入多少錢？

08/03/2026 11:00

大國博弈

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
us-stocks 美股
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區