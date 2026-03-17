李家超︰政府和立法會建立協同機制研究香港五年規劃，第四季展開諮詢，今年內完成

行政長官李家超出席行政會議前記者會表示，他將會領導特區政府團隊，全速編制香港五年規劃。編制工作由他主導，由政制及內地事務局主責，各司局長全力推動、共同參與。編制工作將在今年內完成。

他指出，為了協助政府在緊迫時間內完成工作，建議在行政主導之下，政府和立法會建立協同研究及意見收集機制，發揮行政立法良性互動、互相配合的夥伴力量。

李家超又指，已經與立法會主席溝通，對方反應正面，協同機制將由政制及內地事務局和立法會相關小組委員會協同組織合作平台。協同機制需要在三至四個月內完成工作，政府會總結及研究，今年約第四季展開諮詢，並在年底公布正式文本。

他稱，機制的工作模式包括進行協調研究，就專題舉行聯席或者分組會議收集意見，並進行研究和分析，即時匯集結果，並持續按進展第一時間提交政府，配合和協助政府在行政主導之下制定香港五年規劃。

今向立法會提交北都專屬法例並展開諮詢，冀年內通過

十五五規劃草案中的港澳專章明言要加快北都建設，政府最快今日會有附屬法例簡報會。李家超表示，今次提出專屬法例是為了落實相關要求，今天會向立法會提交文件展開諮詢，希望有關法例今年內通過。

他提及，北都將有相當於全港三分一的人口居住，產業發展更重要，希望提升產業結構，如先進產業，又認同北都要提速發展，但強調要重視發展質量，例如選擇甚麼企業落戶。他表示，附屬法例希望確保質量速度並行，希望能與立法會達到一致想法。

李家超又對法例提出三個要求，一、容許彈性動態規劃北都土地；二、透過不同便利措施加快工程進度；三、便利跨境的元素，人流、物流、資金流等，確保企業落戶北都。他指出，會全速推行北都，並確保任何決策和措施質量、效果過關。

撰文：經濟通採訪組