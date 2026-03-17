  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯

李家超︰政府和立法會建立協同機制研究香港五年規劃，第四季展開諮詢，今年內完成

17/03/2026

　　行政長官李家超出席行政會議前記者會表示，他將會領導特區政府團隊，全速編制香港五年規劃。編制工作由他主導，由政制及內地事務局主責，各司局長全力推動、共同參與。編制工作將在今年內完成。

 

李家超︰政府和立法會建立協同機制研究香港五年規劃，第四季展開諮詢，今年內完成

 

　　他指出，為了協助政府在緊迫時間內完成工作，建議在行政主導之下，政府和立法會建立協同研究及意見收集機制，發揮行政立法良性互動、互相配合的夥伴力量。

 

　　李家超又指，已經與立法會主席溝通，對方反應正面，協同機制將由政制及內地事務局和立法會相關小組委員會協同組織合作平台。協同機制需要在三至四個月內完成工作，政府會總結及研究，今年約第四季展開諮詢，並在年底公布正式文本。

 

　　他稱，機制的工作模式包括進行協調研究，就專題舉行聯席或者分組會議收集意見，並進行研究和分析，即時匯集結果，並持續按進展第一時間提交政府，配合和協助政府在行政主導之下制定香港五年規劃。

 

今向立法會提交北都專屬法例並展開諮詢，冀年內通過

 

　　十五五規劃草案中的港澳專章明言要加快北都建設，政府最快今日會有附屬法例簡報會。李家超表示，今次提出專屬法例是為了落實相關要求，今天會向立法會提交文件展開諮詢，希望有關法例今年內通過。

 

　　他提及，北都將有相當於全港三分一的人口居住，產業發展更重要，希望提升產業結構，如先進產業，又認同北都要提速發展，但強調要重視發展質量，例如選擇甚麼企業落戶。他表示，附屬法例希望確保質量速度並行，希望能與立法會達到一致想法。

 

　　李家超又對法例提出三個要求，一、容許彈性動態規劃北都土地；二、透過不同便利措施加快工程進度；三、便利跨境的元素，人流、物流、資金流等，確保企業落戶北都。他指出，會全速推行北都，並確保任何決策和措施質量、效果過關。

 

撰文：經濟通採訪組

 

返回香港政情

相關資料 - 

異動股

異動股

01209

華潤萬象生活

44.920

異動股

02665

圖達通

7.420

異動股

02714

牧原股份

40.660

更多香港政情

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01209 華潤萬象生活
  • 44.920
  • 02665 圖達通
  • 7.420
  • 02714 牧原股份
  • 40.660
  • 09980 東鵬飲料
  • 215.200
  • 02580 奧克斯電氣
  • 9.360
股份推介
  • 02883 中海油田服務
  • 9.860
  • 目標︰$11.10
  • 02331 李寧
  • 21.460
  • 目標︰$23.40
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 123.000
  • 目標︰$128.00
  • 01585 雅迪控股
  • 12.100
  • 目標︰--
  • 02722 重慶機電
  • 2.570
  • 目標︰$3.80
人氣股
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 32.440
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 123.000
  • 09992 泡泡瑪特
  • 150.700
  • 00700 騰訊控股
  • 495.600
  • 01211 比亞迪股份
  • 102.700
報章貼士
  • 02696 復宏漢霖
  • 66.000
  • 目標︰$75.00
  • 01833 平安好醫生
  • 11.760
  • 目標︰$16.50
  • 09863 零跑汽車
  • 46.440
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

26/03/2026 17:00  《盤後部署》業績期拖累恒指失守二萬五，華潤醫療價殘息高績後展升浪

26/03/2026 17:35  美團(03690)上季盈轉虧錄經調整虧損151億人幣，全年經調整虧損186.5億人幣

26/03/2026 17:38  中國平安(02318)全年純利升6.5%至1347.8億人幣，息1.75人幣

26/03/2026 16:34  中移動(00941)全年純利跌0.9%至1371億人幣，遜預期，派息2.52港元

26/03/2026 16:35  中海油(00883)全年純利跌11.5%至1221億人幣遜預期，息55港仙

26/03/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入３３﹒４億元，買盈富基金沽阿里

26/03/2026 08:52  【大行炒Ｄ乜】大行齊看淡泡泡瑪特德銀籲賣出，快手績後被多行…

26/03/2026 16:25  《財資快訊》美電升報７﹒８２１４，一周拆息較上日升至２﹒５…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

中移動 | 今年資本開支料降9.5%，網絡投資增62.4%新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

美團 | 上季經調整虧損151億人幣遜預期，新業務虧損擴至101億人幣新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 特朗普五月中訪華，月之暗面傳擬赴港上市，股匯均跌新文章
品味生活
生活
人氣文章

政政經經．石鏡泉

帶炸彈去談判新文章
人氣文章

搵食地圖

牛奶公司綠豆奶條免費派＋限時$8試食價＋Häagen-Dazs  Rocky Crunchy 系列新上市新文章
人氣文章

經濟不停學．伍禮賢

AI衝擊下，軟件業的生存法則新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

電影寓言．朱相楠

從《霸王別姬》到《秦俑》：李碧華筆下的愛恨糾纏
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

中年女人被出軌，婚姻破裂因為失去專一，同時也失去離開的權利？
人氣文章

Beauty Feature

醫美級精準修容？全新M·A·C Studio Fix輪廓塑形系列，打造零濾鏡夏日妝感！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
飲食陷阱｜男子白粥配1物致腎衰竭大腸癌，醫生揭5種偽養生食物
人氣文章
好好呼吸：兒童之家中的療癒思路新文章
人氣文章
藥物安全｜健身女誤信增肌針致喉核腫大，揭含獸藥人用可奪命新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/03/2026 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/03/2026 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 26/03/2026 20:59
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 26/03/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話26/03/2026
中移動 | 今年資本開支料降9.5%，網絡投資增62.4%
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

從日相訪美到美軍基地的爭議

26/03/2026 13:40

大國博弈

帶炸彈去談判

26/03/2026 08:53

中東戰火

說說心理話

【兩會焦點】趙樂際：會議集思廣益凝心聚力，彰顯團結奮鬥

12/03/2026 16:17

聚焦兩會2026

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區