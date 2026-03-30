謝小華接任政制及內地事務局長，李家超指經驗豐富助編制香港首份五年規劃

國務院任命謝小華為香港政制及內地事務局局長。行政長官李家超表示，謝小華是退休資深政務主任，有38年在政府工作的經驗、表現卓越、有領導能力、具備豐富行政和管理經驗，能夠和政府上下建立良好的溝通和合作關係，認為她合適和有能力履行局長的職責。

李家超表示，政制及內地事務局現時重中之重的工作，是在行政長官主導下，主責統籌編制香港第一份五年規劃。他表示，謝小華曾經在政府不同的崗位擔任重要工作，不時負責編制和審核重大的報告，有信心她能夠帶領局內的人員，完成好統籌香港五年規劃的編制主責工作。

李家超又指，政制及內地事務局的職責亦包括舉辦多場重要選舉，包括在今年底舉行的選委會界別分組選舉，所以未來政制及內地事務局的工作繁重及艱巨，欣賞亦感謝她有勇於承擔的精神。

謝小華於1987年加入政府，於2016年4月起出任民政事務總署署長，2022年出任環境局常任秘書長兼環境保護署署長，翌年起出任環境及生態局常任秘書長，並於去年1月2日展開退休前休假。

政制及內地事務局前局長曾國衞1月底以健康理由離任，指前列腺癌指數一直上升，手術及檢查後情況沒改善，與家人及醫生商量後，完成立法會選舉後，決定向行政長官李家超請辭。局長一職暫由副局長胡健民署任。

謝小華：編制首份五年規劃屬重中之重，有信心今年內制定

謝小華表示，對於行政長官提名並獲中央委任她為局長，深感榮幸，責任重大。

她表示，今年是國家「十五五」規劃開局之年，作為主責的政策局，編制香港五年規劃是局方今年重中之重的任務，非常期待開展工作，在行政長官領導下，會與政府同事、立法會議員、社會各界同心合力，做好五年規劃，開創香港高質量發展的新局面，更好融入和服務國家發展大局。她又指，有信心如時今年內制定首份五年規劃。

謝小華表示，大灣區建設也是重大的國家戰略，局方會繼續與粵澳精誠合作、互補優勢，共同積極推動大灣區建設，為國家高質量發展作出貢獻，同時為香港帶來更多機遇。

她提及，今明兩年香港將舉行數場非常重要的選舉，包括年底前的選委會選舉、明年的行政長官選舉和區議會選舉，政制及內地事務局將貫徹落實愛國者治港原則，繼續與選管會緊密合作，確保在經完善的選舉制度下，舉行公平、公正、誠實和安全有序的選舉。

她又指，局方會積極推展愛國主義教育，廣泛向市民推廣《憲法》和《基本法》，與社會各界攜手加強青年學生對國家的認識，深化國民身份認同，並會繼續與港區人大代表和政協委員恒常交流，加強溝通協作。

撰文：經濟通採訪組

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