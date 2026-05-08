駐倫敦經貿辦行政經理涉違英國國安法遭判刑，港府嚴正駁斥指控與己無關

（AP圖片)

港府駐倫敦經濟貿易辦事處行政經理袁松彪，因涉嫌違反英國《國家安全法》一案，當地法院陪審團歷經多日審議後做出裁決，認定袁松彪及同案被告前英國邊境人員衛志樑「協助外國情報機構」罪名成立。

據了解，陪審團最終以10比2的票數，通過了針對袁松彪與衛志樑此項罪名的多數裁決；同時陪審團也一致裁定衛志樑的「公職人員行為失當」罪成立。不過，兩人所面對的「外國干預罪」指控，陪審團則未能達成有效裁決。根據英國現行法律，「協助外國情報機構罪」最高可判處14年有期徒刑，而「公職人員行為失當罪」的最高刑罰則為終身監禁。

針對此案判決結果，港府發言人回應指，從案件初始，特區政府便已明確指出，案件所涉相關指控與特區政府及駐倫敦經貿辦「絕無關連」，且港府「從來不是涉案方」。聲明中重申：「我們堅決反對所有對特區政府和駐倫敦經貿辦的不實指控。」

港府發言人進一步說明，駐倫敦經貿辦始終遵循當地法律履行職責。鑑於過往曾有特區政府主要官員在倫敦進行官方活動時，遭受襲擊及滋擾，加上當地出現過針對特區政府的破壞行為，經貿辦在與當地警方溝通後，額外聘用了私人保安服務，為特區政府高級官員公務訪英期間提供必要的安全保護與交通協調，以確保活動能安全順利進行。

根據案情資料，被告衛志樑自2020年12月起於倫敦希斯路機場擔任邊境人員，期間涉嫌利用職務權限，在無正當理由下多次登入英國內政部電腦系統，非法存取及追蹤移英港人的個人資料，並將相關資訊提供給香港當局以換取酬勞。衛志樑與曾任香港警察的袁松彪早在2017年就已相識；自2021年中期起，兩人開始頻繁通訊，衛志樑涉嫌直接向袁松彪報告在英國境內示威者及傾向民主活動人士的動態。

撰文：經濟通採訪組

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