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前海發佈科創領域新政策 鼓勵科創、知識產權、海洋產業發展

30/08/2022

　　為落實前海方案、順應國家創新驅動發展和科技自立自強的戰略，前海出台《支持科技創新實施辦法》，促進前海的科技發展改革創新。政策從促進深港澳跨境交流、培育深港澳科技合作創新生態、構建知識產權生態系統、加快數字經濟發展、打造海洋科技創新高地幾個方向，給予相關企業、平台和個人以資金支持。

 
促進深港科技領域人才、資金、技術跨境交流

　　在促進深港澳跨境交流方面，對於港澳高校設立的孵化機構的港澳團隊，優先安排夢工場等孵化器和一站式配套服務支持。對於港澳高校設置的孵化基金、港澳科創投資基金予以支持。在知識產權方面，對購買港澳高校或研發中心知識產權的企業給予最高50萬元的支持。獲得深圳市深港澳科技計劃項目資助的港澳機構會有一次過12萬元落戶支持。院士、博士後的工作站或創新實踐基地，按照深圳市的資助金額給予50%的配套資助。

 


　　在促進科技創新生態方面，對於設立粵港澳新型研發機構、聯合實驗室的時間500強企業及國家實驗室、工程技術中心等重點載體給予單項項目200-500萬元，每間機構最高1000萬元的支持。開展科技活動的科技創新共同體給予30萬元落地支持。對於提供及使用科技金融服務的企業，融資擔保機構、集合債券、信託等產品，均可獲得30-50萬元的支持。對於經營狀況良好的企業，按照利潤總額給予最高2000萬元的獎勵，團隊成員最高200萬元獎勵。

 

 

　　為促進知識產權的生態系統構建，對於境外知識產權維護可給予不超過30萬元的支持。制定科技成果國際、國家標準的企業可獲得50或100萬元的支持。國家級基地和知識產權平台的運營單位可獲得一次過200萬元的支持。舉辦知識產權展會活動，可按照實際發生的費用給予最多150萬元的支持。


　　此外，數字經濟企業可降低辦公用房購置和租金扶持的標準。首次選入世界500強的數字經濟企業，可獲得總部企業支持。新落戶企業，營收符合標準且利潤在2000及4000萬元以上的，給予一次過100和200萬元扶持。利潤增長額在1000萬元以上，最高補貼200萬元。人工智能、物聯網、區塊鏈、智能製造、數據交易等領域的示範項目及智慧園區的數字技術產品，給予10萬元獎勵。


　　對於前海重點發展的海洋科技產業，營收達標且利潤不低於2000及4000萬元的新落戶企業，有一次過100及200萬元的支持。合資格世界知名海洋科研機構和國家重點海洋科研單位，可獲得200萬元資助。海洋高端設備、大數據、生態環保等企業，按照研發投入，給予最多50萬元的支持。

利用政策優勢 把握科技領域發展先機

　　此次科技政策的推出，順應了《前海方案》中“加快科技體制改革創新”的任務。政策瞄準新興和前沿科技產業，著重鼓勵深港在科技領域的融合與互通，加強科技成果及知識產權的產業化與應用，吸引科技人才落戶前海。香港的科技產業，尤其是北部都會區未來的產業發展將和深圳特別是前海有較多交流和融合的機遇。在科創方面，前海給出了富有誠意的支持政策，對於香港的科創企業和科技人才來說是不可錯過的機遇。

 

 

洪爲民 – 前海管理局香港事務首席聯絡官

 

 

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