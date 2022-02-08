  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【大行炒D乜】瑞信降瑞聲兩成三目標　野村首予京東健康買入

08/02/2022

 

 

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大行報告

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

176.000

異動股

02768

佳源國際控股

0.235

異動股

00175

吉利汽車

17.480

更多大行報告

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 176.000
  • 02768 佳源國際控股
  • 0.235
  • 00175 吉利汽車
  • 17.480
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 11.760
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 228.600
股份推介
  • 02319 蒙牛乳業
  • 34.700
  • 目標︰$39.40
  • 00778 置富產業信託
  • 6.880
  • 目標︰$7.40
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 89.600
  • 目標︰$120.00
  • 02269 藥明生物
  • 74.500
  • 目標︰$86.00
  • 00522 ASMPT
  • 66.550
  • 目標︰$77.16
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 89.600
  • 00700 騰訊控股
  • 298.000
  • 00941 中國移動
  • 51.200
  • 00388 香港交易所
  • 352.400
  • 00175 吉利汽車
  • 17.480
報章貼士
  • 00941 中國移動
  • 51.200
  • 目標︰$55.00
  • 00762 中國聯通
  • 3.900
  • 目標︰$4.65
  • 09979 綠城管理控股
  • 6.170
  • 目標︰$9.00
熱炒概念股
即時重點新聞

09/08/2022 16:11  【銀色債券】政府發行最多450億銀債，息率不少於4厘每手一萬

09/08/2022 13:05  葉劉倡豁免內地購房者雙重印花稅，政府澄清無任何相關計劃

09/08/2022 12:04  【截收意向】市建局土瓜灣榮光街/崇安街項目至少收18份意向

09/08/2022 11:44  天文台：3號強風信號最少維持至今日下午6時

09/08/2022 09:49  【銀色債券】金管局下午4時舉行發布會，介紹新一批銀債詳情

09/08/2022 17:43  【北水炒Ｄ乜】淨流入５﹒９億人幣，買天齊沽美團

09/08/2022 08:32  【大行炒Ｄ乜】大和降騰訊至４５０元；三行降丘鈦科技目標

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》多個旅遊城市爆疫　解放軍啟新輪軍演　滬指連升四日
人氣文章

新聞>財經熱話

傳免內地買家雙重印花稅地產股突飆升　成事機會高可借勢跟炒？
人氣文章

新聞>財經熱話

中聯通業績對辦兼增派息飆近4%　中移動績前可吼？
品味生活
生活
人氣文章

時事要聞

自資院校收生 僅7間符預期 珠海上學年收31人
人氣文章

娛樂情報

相識8載互爆對方缺點 MC張天賦洪嘉豪是敵亦是友
人氣文章

改朝換代Digital．Jimmy Leung

炫富會被嘲、「嗌窮」最正確！婚姻、人脈、尊嚴通通受困於錢？如何避免淪為低端人口？
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion

凱特皇妃穿起經典條紋衫，散發溫文上流氣質！這簡約時尚單品，不少名人都愛穿！怎樣配搭出時尚感、慵懶風？
人氣文章

時裝延想．Nadia Tang

橫跨900年的歐洲中世紀、源自黑暗時代的時尚：愈奢華地位愈高？金色和紫色絲綢衣服只有貴族能穿？
人氣文章

酒意人生．梁淑意

紅酒愈陳年愈優雅美味？經得起考驗的上乘紅酒，要看年份、釀製技術、陳放環境
健康好人生 Health Channel
人氣文章
有無你份？4個缺乏維他命B高危群組！邊兩款維他命B抗疲勞、焦慮最得？營養師建議邊款維他命B雜補充劑？
人氣文章
失眠困擾 | 醫生教3招有效應對失眠！幾耐見效？躺了20分鐘都睡不著怎辦？周末補眠有無用？ 新文章
人氣文章
一方面出軌進行危險性行為，一方面說要「保護」太太？歪理與道理，是分不清，還是不想正視？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/08/2022 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/08/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 09/08/2022 18:07
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 09/08/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章中國故事09/08/2022
《神州經脈》多個旅遊城市爆疫　解放軍啟新輪軍演　滬指連升四日
人氣文章財經熱話09/08/2022
傳免內地買家雙重印花稅地產股突飆升　成事機會高可借勢跟炒？
人氣文章財經熱話09/08/2022
中聯通業績對辦兼增派息飆近4%　中移動績前可吼？
人氣文章財經熱話09/08/2022
【通脹見頂？】東亞李振豪：美股今季向好　提防科技股一隱憂
人氣文章FOCUS09/08/2022
【FOCUS】「水門事件」2.0？ FBI搜證倒逼侵侵參選
人氣文章財經熱話09/08/2022
【績優股】聯通竟威脅阿里巴巴？業績對中移動有啟示？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金